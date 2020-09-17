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«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы

17 сентября 2020 19:05
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Новости Беларуси. Официальный Киев оставляет без удовлетворения запросы израильской стороны на пропуск паломников-хасидов к святым местам в Умани. Об этом, посещая пограничный переход «Новая Гута», рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы-1

Алон Шогам ознакомился с условиями, в которых живут паломники, и пообщался с людьми. В палаточном лагере продолжают находиться свыше тысячи человек.

Алон Шогам: Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, пока результаты отрицательные

«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы-4

Андрей Демченко, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины:
В настоящее время мы не фиксируем каких-то попыток провокации со стороны групп иностранных граждан. В то же время призываем их придерживаться законов Украины и не пытаться нарушить государственную границу. За это предусмотрена ответственность, и пограничники вместе с другими правоохранительными органами вынуждены будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы-7

Сегодня на долю паломников выпало очередное испытание. После обеда резко изменилась погода: солнце сменили грозовые тучи. Сентябрьский ливень испытал на прочность веру людей.

«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы-10

Йошуа Табачник, паломник (Израиль):
Слава Богу, наши дети, наши женщины тоже очень хотят и очень сильно мыслят, чтобы мы вошли. Все держатся пока. Конечно, непросто. Дождь, да, но дай Бог, если Бог хочет, то зайдем.

«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы-13

Тем временем логическая развязка ситуации все ближе. Канун еврейского Нового года приходится на 19 сентября. Однако по традиции шабат начинается в пятницу с заходом солнца. С этого времени действуют религиозные запреты: хасиды не могут даже перемещаться. То есть все, кто останется на границе 18 сентября, уедут из лагеря не раньше воскресенья, 20-го. Таким образом Новый ортодоксальные евреи могут встретить между погранпереходами на белорусско-украинской границе.

# Государственная граница Беларуси # общество # Алон Шогам # Андрей Демченко # Йошуа Табачник # Фотофакт

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