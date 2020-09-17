«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы

Новости Беларуси. Официальный Киев оставляет без удовлетворения запросы израильской стороны на пропуск паломников-хасидов к святым местам в Умани. Об этом, посещая пограничный переход «Новая Гута», рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алон Шогам ознакомился с условиями, в которых живут паломники, и пообщался с людьми. В палаточном лагере продолжают находиться свыше тысячи человек. Алон Шогам: Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, пока результаты отрицательные

Андрей Демченко, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины:

В настоящее время мы не фиксируем каких-то попыток провокации со стороны групп иностранных граждан. В то же время призываем их придерживаться законов Украины и не пытаться нарушить государственную границу. За это предусмотрена ответственность, и пограничники вместе с другими правоохранительными органами вынуждены будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

Сегодня на долю паломников выпало очередное испытание. После обеда резко изменилась погода: солнце сменили грозовые тучи. Сентябрьский ливень испытал на прочность веру людей.

Йошуа Табачник, паломник (Израиль):

Слава Богу, наши дети, наши женщины тоже очень хотят и очень сильно мыслят, чтобы мы вошли. Все держатся пока. Конечно, непросто. Дождь, да, но дай Бог, если Бог хочет, то зайдем.