«Если Бог хочет, то зайдём». Евреи-хасиды по-прежнему ждут открытия белорусско-украинской границы
Новости Беларуси. Официальный Киев оставляет без удовлетворения запросы израильской стороны на пропуск паломников-хасидов к святым местам в Умани. Об этом, посещая пограничный переход «Новая Гута», рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алон Шогам ознакомился с условиями, в которых живут паломники, и пообщался с людьми. В палаточном лагере продолжают находиться свыше тысячи человек.
Алон Шогам: Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, пока результаты отрицательные
Андрей Демченко, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины:
В настоящее время мы не фиксируем каких-то попыток провокации со стороны групп иностранных граждан. В то же время призываем их придерживаться законов Украины и не пытаться нарушить государственную границу. За это предусмотрена ответственность, и пограничники вместе с другими правоохранительными органами вынуждены будут действовать в соответствии с законодательством Украины.
Сегодня на долю паломников выпало очередное испытание. После обеда резко изменилась погода: солнце сменили грозовые тучи. Сентябрьский ливень испытал на прочность веру людей.
Йошуа Табачник, паломник (Израиль):
Слава Богу, наши дети, наши женщины тоже очень хотят и очень сильно мыслят, чтобы мы вошли. Все держатся пока. Конечно, непросто. Дождь, да, но дай Бог, если Бог хочет, то зайдем.
Тем временем логическая развязка ситуации все ближе. Канун еврейского Нового года приходится на 19 сентября. Однако по традиции шабат начинается в пятницу с заходом солнца. С этого времени действуют религиозные запреты: хасиды не могут даже перемещаться. То есть все, кто останется на границе 18 сентября, уедут из лагеря не раньше воскресенья, 20-го. Таким образом Новый ортодоксальные евреи могут встретить между погранпереходами на белорусско-украинской границе.