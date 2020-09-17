Вадим Гигин: «Польские власти ставили цель, чтобы белорусы как этнос исчезли с карты Европы»

Новости Беларуси. 17 сентября – значимая дата в истории Беларуси. В этот день в 1939 году Красная Армия вошла на оккупированные Польшей западные территории нашей страны и разделенный народ вновь стал единым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что это дата значит для нас сегодня – авторское мнение Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

«Кто ты?» – «Маленький поляк». Такими словами каждый день начинались школьные уроки в современных Гродненской, Брестской и частях Минской и Витебской областей с 1921 по 1939 год. Эта территория называлась «Кресы Всходни». Тем, кто плохо учился в школе, сейчас рассказывают, что это было время процветания Беларуси, это был шанс на развитие, светлый период демократии. А день 17 сентября оппозиционные СМИ называют днем оккупации. Что это? Невежество и незнание собственной истории? Нет, это политический заказ. Из людей хотят сделать манкуртов, чтобы потом вновь прозвучало так желаемое для наших западных соседей – Речь Посполитая. Что происходило в Западной Беларуси в 20-30 годы? Обратимся к истории. Начнем с записки белостокского воеводы Осташевского министру внутренних дел Польши.

Мы желаем одного и настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски, ничего взамен не давать и ничего не делать в ином направлении. Рано или поздно белорусское население подлежит полонизации. Они представляют из себя пассивную массу, без широкого народного сознания, без собственных государственных традиций. Желательно однако этот процесс ускорить, иначе могут возникнуть различные недоразумения, мы должны одолеть древнюю белорусскую культуру. Григорий Азаренок:

А вот выдержка из приказа командования 9-го корпуса Вооруженных Сил Польши.

Незамедлительно устранить из всех штабов и предприятий при штабах рядовых непольской национальности. Уволить безоговорочно всех гражданских чиновников непольской национальности. Григорий Азаренок:

А еще некоторые забыли слово «осадники». Это уроженцы западной и центральной Польши, которых отправляли на Восточные Кресы, бесплатно давали им землю и фактически в рабство белорусских крестьян. Коренные жители пребывали в нищете, деградации, они назывались «быдло» и «холопы», а управляли эти самые осадники. Их приехало не много не мало – почти 6 миллионов. А для тех, кто был не согласен с таким демократическим порядком, существовал город Береза Брестской области. Там в 1934 году было создано некое заведение под названием Береза Картузская. Напомню, Гитлер еще не придумал в тот момент свои концентрационные лагеря. Поляки здесь были пионерами. Предназначение этого заведения было размещение до суда противников режима. Премьер-министр Польши того времени Леон Козловский в интервью признавал: «Места изоляции будут иметь очень тяжелый, суровый режим и не будут ничем иным, как только орудием суровой и карающей руки государства». Честный человек. Не обманул. За 5 лет своего существования через лагерь прошло около 10 тысяч человек. Вот только некоторые воспоминания.

А.Г. Никипорович (находился в концлагере в 1939 году):

После муштры началась подготовка к вечерней поверке, опять излюбленный метод пересчета палками. Полицейские, идя один за другим, проверяли правильность подсчитанного количества узников ударами палки. Затем начинают между собой спорить: «Пан неправильно подсчитал быдло».

В.Г. Искрик (была в концлагере в сентябре 1939 года):

В нашей партии было всего 90 женщин, в основном комсомольского возраста. Перед воротами концлагеря всех нас выстроили по двое в ряд и пропустили за воротами до большого трехэтажного здания сквозь двойной строй полициянтов с дубинками. Несколько странный вид избиения был для нас неожиданным и ужасным. Каждый полициянт старался обязательно ударить проходящую жертву дубинкой по голове или по спине. Особенно сильным истязаниям подвергались упавшие. То же самое происходило и на лестницах здания до третьего этажа.

Григорий Азаренок:

А вот так нас видели хозяева заведения. Это польская карикатура на узников Березы Картузской. Посмотрите на белоруса: тупой, вшивый, лохматый, жалкий. Но все это закончилось 17 сентября 1939 года. Красная Армия освободила наши земли, и белорусы воссоединились. Переоценить это событие для нашей страны невозможно.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Польские власти ставили цель, чтобы белорусы как этнос исчезли с карты Европы. Это была прямая заявленная цель, которая достигалась целым рядом мероприятий, в том числе активной репрессивной политики. Это была политика, направленная против белорусских национальных деятелей, вне зависимости от того, к каким партиям они принадлежали. Это была деятельность, направленная против православной церкви. 17 сентября, в октябре в Западной Беларуси царила эйфория. Люди еще до прихода Красной Армии во многих местах брали власть в свои руки. Одна из ключевых дат в нашей истории, не только XX века, а на всем историческом пути Беларуси. Но так случилось, что в год Второй мировой войны – это и 17 сентября, и 3 июля, и 9 Мая – поэтому не зря Великая Отечественная война на эти события, которые предшествовали, они столь важны для нас, для белорусов.

Григорий Азаренок:

В 2007 году польский парламент принял закон о «Карте поляка». Тогдашний президент Польши Лех Качиньски по этому поводу обронил любопытную фразу. Он сказал, что знает, что значит стать жертвой несправедливых исторических решений. То есть нынешняя официальная Польша скорбит по потере Кресов Всходних. А «Карта поляка» – это не образовательный или гуманитарный инструмент, а один из способов восстановить историческую справедливость, как они ее видят.