Петришенко: усилен контроль за обеспечением доступности медпомощи на всех уровнях её оказания

Образование, здравоохранение, поддержка многодетных семей и пенсионеров. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы – 14 июня шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление.

У депутатов по этой теме накопились вопросы, озвученные в округах гражданами. А такая форма совместной работы – отчет представителей госорганов плюс парламентарии – позволяет быстрее найти ответы. На пробелы в здравоохранении внимание обратил глава государства на недавнем совещании. По всем отмеченным недостаткам разработаны конкретные меры – отмечает заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Основной объем ремонтных работ в учреждениях планируют завершить до конца года.

Так, в Брестском районе уже обновили последнюю амбулаторию, которая нуждалась в капремонте. Новое оборудование – новые возможности. Здесь применяют единую компьютерную программу «Медик». Результаты исследований, которые доступны в городской больнице, сразу отображаются в базе у местного врача. И наоборот, при обращении к узкому специалисту он сможет увидеть полную историю болезни. Развитие проекта «Электронное здравоохранение» продолжат.

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь