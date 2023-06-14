Прямой эфир

«Дуж-Душевский нарисовал без творческих усилий». Почему можно сразу сказать, что оппозиционеры не знают историю?

14 июня 2023 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

«Дуж-Душевский нарисовал без творческих усилий». Почему можно сразу сказать, что оппозиционеры не знают историю?-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вспомните 2020 год. Люди вышли на протесты с БЧБ-флагами, говорили, что он появился во времена Витовта, Гедимина. Даже не знают, что БЧБ-флаг появился в начале XX века.

Евгений Пустовой, СТВ:
Дуж-Душевский нарисовал без творческих усилий – выбрали этот. Мне кажется, не зря выбрали тот, который очень похож на польский флаг.

Никита Рачиловский:
Они не знают этого. Они думают, что это исторический флаг, с ним бегают, как ненормальные, даже не зная истории. Они взяли и запомнили. Клиповое мышление. Они не будут разбираться.

Читайте также: 

«Там такие бчбшники засели». Почему вузам надо пересмотреть преподавательский состав?

«Люди там все забыли, переписали». Никита Рачиловский об исторических фейках на Западе

TikTok – прямой путь к деградации? Узнали аргументы за и против

# Акции протеста # общество # Никита Рачиловский # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Едешко «три секунды» и Корбут «чудо с косичками». Кто из олимпийских чемпионов родился в Гродненской области?
14 июня 2023 17:47

Едешко «три секунды» и Корбут «чудо с косичками». Кто из олимпийских чемпионов родился в Гродненской области?

«Гродно – это лучший город Земли». Почётный гражданин рассказал почему
14 июня 2023 17:43

«Гродно – это лучший город Земли». Почётный гражданин рассказал почему

Зеленский сейчас Володя или гнида? Вот что Лукашенко ответил на вопрос Скабеевой
14 июня 2023 17:39

Зеленский сейчас Володя или гнида? Вот что Лукашенко ответил на вопрос Скабеевой