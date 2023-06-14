«Дуж-Душевский нарисовал без творческих усилий». Почему можно сразу сказать, что оппозиционеры не знают историю?

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте « Да!Но... » объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Вспомните 2020 год. Люди вышли на протесты с БЧБ-флагами, говорили, что он появился во времена Витовта, Гедимина. Даже не знают, что БЧБ-флаг появился в начале XX века.

Евгений Пустовой, СТВ:

Дуж-Душевский нарисовал без творческих усилий – выбрали этот. Мне кажется, не зря выбрали тот, который очень похож на польский флаг.

Никита Рачиловский:

Они не знают этого. Они думают, что это исторический флаг, с ним бегают, как ненормальные, даже не зная истории. Они взяли и запомнили. Клиповое мышление. Они не будут разбираться.

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