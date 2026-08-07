Никакой «балды» на «Зените» быть не должно – Лукашенко о заводе в Вилейке

«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекция началась со строгой ревизии еще с борта вертолета. Президент остался недоволен культурой земледелия на севере Минской области. Губернатору поставлена задача все пустующие земли вернуть в активный севооборот. Земля обязана работать на государство.
«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко оценил культуру земледелия в Вилейском районе.
Наших аграриев и управленцев есть за что хвалить, но Первый каждый раз находит тонкие места. Все эти поездки и совещания не для осанны, а для решения проблемных моментов. О губернаторских маршрутах, которые могут завести в тупик.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Мы вышли на общий намолот в 1,5 миллиона тонн.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Алексей Иванович, все ваши заслуги я знаю. Просто хочу, чтобы вы понимали, что я вижу и недостатки. И вам надо приложиться прилично на севере Минской области. У нас у губернаторов такая дурная привычка (в каждой области).
Вот у него с его времен (он скажет, что это не так) привыкли топтаться где-то там, в районе Оршанского района, Толочина и прочее – на юго-востоке Витебской области. На Могилевщине – восток, там больше задействован Шкловский: от Могилевского, Шклов, Белыничи, Мстиславль и так далее. В Гомельской области – северная часть, в Брестской области вокруг Бреста, в Гродно вокруг Гродно, а в Минской области – на юге. Ну ясно, что там и земли лучше, и контурность полей не такая, как здесь, но Минская область и здесь Минская область, и надо уделить здесь особое внимание.
В Бресте Президент вывел гармоничную формулу: АПК и промышленность, село и город. И сегодня все эти аспекты в центре внимания. И обязательная ремарка: честная оценка ситуации. А то главе государства преподносят одну информацию, а у зрителей и работников этих предприятий это вызывает ухмылку.
Александр Лукашенко:
Никакой «балды» на «Зените» быть не должно. Все честно. А то вы мне сейчас начнете показывать какие-то прицельные приборы, еще чего-то, как вы работаете, а остальное? Сколько процентов производственных мощностей загружено на «Зените»?
– До 50 %.
– По разным производствам – 50, 60.
– До 50 %.
– Но в целом не до, а 53 или 63 %, но не больше, а остальное?
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