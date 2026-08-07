Лукашенко заявил о нарушении ценовой дисциплины на потребительском рынке

Гладко на бумаге, а практика оставляет желать лучшего. Такую оценку сельской торговле сегодня, 7 августа, дал Александр Лукашенко во время совещания в Вилейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговля играет далеко не последнюю роль в качестве жизни на селе. При этом вопросов в отрасли в целом еще хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента и качества товаров. В сельской местности все это ощущается особенно остро. Выбор магазинов зачастую ограничен, а для небольших и отдаленных населенных пунктов автолавка порой остается единственной возможностью купить на месте все необходимое. К этой теме Президент подробно обращался еще в августе 2025 года. Тогда разговор получился достаточно жестким и должен был дать старт конкретным изменениям. Определенная работа проведена, но далеко не все пробелы удалось устранить. Отмечается снижение продаж отечественных товаров. И здесь вопрос не только в цифрах. «Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе.

Вместе с тем имеет значение не только ассортимент на полках, но и стоимость товаров для покупателя. Поэтому еще одна ключевая тема совещания – ценообразование. В целом ситуация на потребительском рынке остается достаточно спокойной. По данным Белстата, с начала года цены на товары и услуги выросли на 2,9 %. При этом по отдельным позициям подорожание оказалось гораздо ощутимее. «Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах.