Лукашенко заявил о нарушении ценовой дисциплины на потребительском рынке

Гладко на бумаге, а практика оставляет желать лучшего. Такую оценку сельской торговле сегодня, 7 августа, дал Александр Лукашенко во время совещания в Вилейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гладко на бумаге, а практика оставляет желать лучшего. Такую оценку сельской торговле сегодня, 7 августа, дал Александр Лукашенко во время совещания в Вилейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торговля играет далеко не последнюю роль в качестве жизни на селе. При этом вопросов в отрасли в целом еще хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента и качества товаров. В сельской местности все это ощущается особенно остро. Выбор магазинов зачастую ограничен, а для небольших и отдаленных населенных пунктов автолавка порой остается единственной возможностью купить на месте все необходимое.
К этой теме Президент подробно обращался еще в августе 2025 года. Тогда разговор получился достаточно жестким и должен был дать старт конкретным изменениям. Определенная работа проведена, но далеко не все пробелы удалось устранить. Отмечается снижение продаж отечественных товаров. И здесь вопрос не только в цифрах.
«Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе.
Вместе с тем имеет значение не только ассортимент на полках, но и стоимость товаров для покупателя. Поэтому еще одна ключевая тема совещания – ценообразование. В целом ситуация на потребительском рынке остается достаточно спокойной. По данным Белстата, с начала года цены на товары и услуги выросли на 2,9 %. При этом по отдельным позициям подорожание оказалось гораздо ощутимее.
«Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По отдельным товарам рост цен выше: на капусту на 38 %, лук – 24 %, свеклу – 17 %. Мы это не производим, у нас этого нет? Или, как мне Шулейко говорит, раньше Заяц и Русый говорили: «Досветим, и огурцов будет, и помидоров девать некуда». Смотрите, ребята, чтобы я вас не досветил потом к концу года.
Нарушение дисциплины цен допускается повсеместно. Тишина в правительстве, даже уголовные дела возбуждали. 10 июля 2026 года издано постановление Совмина, в котором сокращен перечень регулируемых товаров с 200 до 76 позиций: 72 продовольственных, 4 непродовольственных. Скорее всего, от балды. Посмотрим, как решение ваше сработает в перспективе. Но сдерживание цен и инфляции в запланированном коридоре – за правительством.
Теперь о формуле справедливой цены. Механизм правительством так и не выработан. Изначально предлагалось вести мониторинг эксплуатации автоматизированной системы «Анализ цен». Помню, я предупреждал на заседании правительства того же первого вице-премьера, что вы можете создавать какую угодно систему, но она должна давать результат. Теперь как будто ее предлагают консервировать.