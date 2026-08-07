«Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе

Торговля в вопросе качества жизни на селе играет далеко не последнюю роль. При этом проблем в отрасли в целом еще хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента, качества и стоимости товаров. На селе все это ощущается особенно остро, ведь зачастую выбор магазинов там ограничен, а для небольших и удаленных населенных пунктов главным способом доставки товаров остаются автолавки. Эту тему Президент уже затрагивал около года назад. Тогда разговор получился достаточно жестким и должен был стать отправной точкой для конкретных изменений. Работа проведена, однако не все получилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Качество обслуживания. Если кратко, пока неудовлетворительно. Но по докладу Комитета госконтроля за 6 месяцев из 1021 проверенного торгового объекта в 90 % нарушения. Просрочка, тухлятина, ассортиментный перечень, санитарные нормы. Это просто возмутительно и недопустимо. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено определенное количество людей. Закрывались объекты. Тоже плохо. Работа Белкоопсоюза, правительство и руководство потребкооперации так и не смогли обеспечить ее эффективность. Но руководитель говорит, это не так. Послушаем.

Самый крупный игрок на сельском рынке товаров и услуг. И более того, в некоторой степени организатор и регулятор. Число магазинов в сельской местности за прошлый год сократилось на 314 объектов. Автолавок стало на 13 меньше. Остается убыточной работа организаций розничной торговли Белкоопсоюза. За январь-июнь 2026 года чистый убыток составил 16,5 миллиона рублей, увеличившись в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Если это так, это жуть. При этом организации потребкооперации закредитованы, на 1 июля этого года просроченная кредиторская задолженность составила 86 миллионов рублей. 15 % от общей суммы кредиторской задолженности. Поэтому, Инесса Леонидовна, от вас сегодня ждем ответа на два классических русских вопроса: кто виноват и что будем делать?