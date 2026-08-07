Жатва под светом прожекторов: репортаж с ночных полей Беларуси

Проливные дожди или зной – для наших хлеборобов плохой погоды не существует, когда на кону продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 миллионов тонн зерна с учетом рапса – этот стратегический рубеж белорусские аграрии преодолевают прямо сейчас. Как сообщили в Минсельхозпроде, общий намолот на сегодняшнее утро вплотную приблизился к знаковой отметке.

Чтобы собрать весь урожай без потерь, в хозяйствах используют каждую минуту. Моторы комбайнов не глушат даже с наступлением темноты, ведь ночные смены позволяют серьезно продвинуться вперед.