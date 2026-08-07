Жатва под светом прожекторов: репортаж с ночных полей Беларуси
Проливные дожди или зной – для наших хлеборобов плохой погоды не существует, когда на кону продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 миллионов тонн зерна с учетом рапса – этот стратегический рубеж белорусские аграрии преодолевают прямо сейчас. Как сообщили в Минсельхозпроде, общий намолот на сегодняшнее утро вплотную приблизился к знаковой отметке.
Чтобы собрать весь урожай без потерь, в хозяйствах используют каждую минуту. Моторы комбайнов не глушат даже с наступлением темноты, ведь ночные смены позволяют серьезно продвинуться вперед.
Как идет жатва под светом мощных прожекторов, увидел наш корреспондент Даниил Дроботов.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Механизаторы называют это время «ночной охотой». И если присмотреться, аналогия стопроцентная. В темноте комбайн выглядит как огромный дикий зверь: он грозно рычит мотором, слепит прожекторами и буквально выслеживает в поле стену пшеницы. Машины не останавливаются ни на минуту, они вышли собрать свой урожай.
В хозяйстве «Першаи-2014» за штурвалом одной из машин работает Александр Унучек. За его плечами 13 лет работы в поле, но собирать урожай при свете фар ему приходится впервые.
Александр Унучек, механизатор сельхозпредприятия «Першаи-2014»:
Днем, конечно, лучше. Освещение нормальное, можно работать. Президент просит, так мы и работаем. Намолот зависит от переездов, если одно поле нормальное, ну, много гектаров, можно и нормально убрать.
– Лично для себя ставили какую-то планку?
– Гектаров 50, может, за ночь.
Ночной формат работы диктует погода. Днем из-за жары и пыли двигатели комбайнов перегреваются, поэтому в прохладе работать комфортнее. Убрать нужно максимум площадей до появления росы. Из-за сырости зерно тяжелеет и моментально забивает механизмы машины. К тому же влажный урожай нельзя долго хранить, он быстро портится.
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