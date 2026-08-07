Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления

«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент оценил производство – вот вам и региональный продукт – как экономическая формация и как продукт космической точности. Задействовать все пустующие объекты – поручение главы государства до 2020 года. Президенту презентовали бинокль и картину из оптического стекла, такие шахматы уже стоят в кабинете Первого. Теперь следить за порядком и выполнением поручений Александру Лукашенко будет проще.

– Самое главное, что коллектив гарантирует пожизненную гарантию вам на этот бинокль.

– Моей жизни?

– Нет, жизни изделия. Сколько оно будет эксплуатироваться.

– Ну хорошо. Спасибо, это хороший подарок.

– Ну и вдобавок белорусские мастера наши из оптического стекла вот такую картину... Год же женщины. Но с биноклем.

– Эйсмонт, это в кабинет мне приспособить. Но имей в виду: 10 тысяч – хоть помри.

– Да, я понял.

– До 2030 года.

– Я понял. Под прицелом главы государства как политического стратега – вопросы обороны, но и без бинокля глубоко рассматривает земные проблемы провинции. Торговля на селе, цены, качество, автолавки. Это тоже лицо социального государства.

– Белкоопсоюз, Василий Николаевич, не выдерживает конкуренции с ними, да?

– Да, не выдерживает.

– Будем ликвидировать Белкоопсоюз?

– Ни в коем случае нельзя.

– Но их надо нагружать. Будем помогать и нагружать.

– Мы готовы, Александр Григорьевич. Мы поэтому и сделали, потому что этот павильон – сроки. Он быстро возводится.

– Нам надо не только с ним, но и с нашими этими китами из других сетей, так? Надо договориться. Да, агрогородки – это понятно, но бывшие центры колхозов. Начинать будем там, где есть хорошая дорожная сеть. Чтобы он на дороге, где-то крупные деревни, которые были раньше центрами колхозов и совхозов, мог развернуть такую торговлю. Самая главная нагрузка сельской и самой неприбыльной торговли на Белкоопсоюз. Его можно критиковать за неповоротливость, громоздкость районных структур, отсутствие централизованной системы закупок – этакий торговый сепаратизм, но к бабушкам в деревню едут именно автолавки потребкооперации.

Инесса Короткевич, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Сегодня обслуживает 423 тысячи человек. Мы обслуживаем 12600 населенных пунктов. – То есть полмиллиона человек примерно обслуживают Белкоопсоюз?

– Да.

– Обслуживаете – имеется в виду, поставляете товар?

– Два-три раза в неделю. График, да. И все автомагазины сегодня оснащены спутниковой навигацией. В онлайн-режиме мы видим движение каждой автолавки.

– Короче, никто не ворует, топливо расходуете сколько надо, все видите?

– Все автоматизированные автомагазины. Они тоже предоставляют все социальные скидки. И сегодня наш удельный вес предоставленных скидок в целом по стране – почти 20%. Местные власти хотели бы сбросить с себя дотационное бремя системы сельпо и даже частников привлекли. А те, в свою очередь, демонстрируют свои образцовые магазины на колесах. Эксперимент проходит в 9 районах страны. Один из них – Вилейский. Здесь даже есть свое местное коммунальное торговое предприятие.

– Частники выбрали, лучшие там работают. Им – что досталось, да?

– И частота у них больше. Частник – два раза в неделю, она может по четыре, по пять.

– Не она, а содружество. Это райпотребсоюз бывший, да?

– Горторг, городская торговля была. Когда ушло райпо у нас, ликвидировалось, мы приняли решение на уровне района, закупили, согласно нашему указу, две автолавки. 60 километров у нас маршрут, сейчас уменьшили.

– А в чем тогда проблема? Говорите, кадров не хватает и прочее. Она же обслуживает район, и людей у нее хватает. Лукашенко – приверженец плюрализма. Но после всех доводов, аргументов, прений, интересов, жалоб и ошибок точку в споре ставит Президент. Для чего и ради кого все это. Подробности. Не в жаре, а под кондиционерами состоялась жаркая дискуссия по развитию торговли. Проще, не по-белорусски отдать все в частные руки. И присутствие сервиса будет обусловлено лишь высокой маржинальностью. А как быть жителям деревушек? Тем более мы же декларируем развитие всех территорий страны. Рынок не отрегулировал, а систему мы утратили. В каждой региональной поездке это одна из главных тем Президента. Как опытный ритор и управленец изучает реакцию, готовит почву.