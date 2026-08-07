Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления
«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент оценил производство – вот вам и региональный продукт – как экономическая формация и как продукт космической точности. Задействовать все пустующие объекты – поручение главы государства до 2020 года. Президенту презентовали бинокль и картину из оптического стекла, такие шахматы уже стоят в кабинете Первого. Теперь следить за порядком и выполнением поручений Александру Лукашенко будет проще.
– Самое главное, что коллектив гарантирует пожизненную гарантию вам на этот бинокль.
– Моей жизни?
– Нет, жизни изделия. Сколько оно будет эксплуатироваться.
– Ну хорошо. Спасибо, это хороший подарок.
– Ну и вдобавок белорусские мастера наши из оптического стекла вот такую картину... Год же женщины. Но с биноклем.
– Эйсмонт, это в кабинет мне приспособить. Но имей в виду: 10 тысяч – хоть помри.
– Да, я понял.
– До 2030 года.
– Я понял.
Под прицелом главы государства как политического стратега – вопросы обороны, но и без бинокля глубоко рассматривает земные проблемы провинции. Торговля на селе, цены, качество, автолавки. Это тоже лицо социального государства.
– Белкоопсоюз, Василий Николаевич, не выдерживает конкуренции с ними, да?
– Да, не выдерживает.
– Будем ликвидировать Белкоопсоюз?
– Ни в коем случае нельзя.
– Но их надо нагружать. Будем помогать и нагружать.
– Мы готовы, Александр Григорьевич. Мы поэтому и сделали, потому что этот павильон – сроки. Он быстро возводится.
– Нам надо не только с ним, но и с нашими этими китами из других сетей, так? Надо договориться. Да, агрогородки – это понятно, но бывшие центры колхозов. Начинать будем там, где есть хорошая дорожная сеть. Чтобы он на дороге, где-то крупные деревни, которые были раньше центрами колхозов и совхозов, мог развернуть такую торговлю.
Самая главная нагрузка сельской и самой неприбыльной торговли на Белкоопсоюз. Его можно критиковать за неповоротливость, громоздкость районных структур, отсутствие централизованной системы закупок – этакий торговый сепаратизм, но к бабушкам в деревню едут именно автолавки потребкооперации.
Инесса Короткевич, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:
Сегодня обслуживает 423 тысячи человек. Мы обслуживаем 12600 населенных пунктов.
– То есть полмиллиона человек примерно обслуживают Белкоопсоюз?
– Да.
– Обслуживаете – имеется в виду, поставляете товар?
– Два-три раза в неделю. График, да. И все автомагазины сегодня оснащены спутниковой навигацией. В онлайн-режиме мы видим движение каждой автолавки.
– Короче, никто не ворует, топливо расходуете сколько надо, все видите?
– Все автоматизированные автомагазины. Они тоже предоставляют все социальные скидки. И сегодня наш удельный вес предоставленных скидок в целом по стране – почти 20%.
Местные власти хотели бы сбросить с себя дотационное бремя системы сельпо и даже частников привлекли. А те, в свою очередь, демонстрируют свои образцовые магазины на колесах. Эксперимент проходит в 9 районах страны. Один из них – Вилейский. Здесь даже есть свое местное коммунальное торговое предприятие.
– Частники выбрали, лучшие там работают. Им – что досталось, да?
– И частота у них больше. Частник – два раза в неделю, она может по четыре, по пять.
– Не она, а содружество. Это райпотребсоюз бывший, да?
– Горторг, городская торговля была. Когда ушло райпо у нас, ликвидировалось, мы приняли решение на уровне района, закупили, согласно нашему указу, две автолавки. 60 километров у нас маршрут, сейчас уменьшили.
– А в чем тогда проблема? Говорите, кадров не хватает и прочее. Она же обслуживает район, и людей у нее хватает.
Лукашенко – приверженец плюрализма. Но после всех доводов, аргументов, прений, интересов, жалоб и ошибок точку в споре ставит Президент. Для чего и ради кого все это. Подробности.
Не в жаре, а под кондиционерами состоялась жаркая дискуссия по развитию торговли. Проще, не по-белорусски отдать все в частные руки. И присутствие сервиса будет обусловлено лишь высокой маржинальностью. А как быть жителям деревушек? Тем более мы же декларируем развитие всех территорий страны. Рынок не отрегулировал, а систему мы утратили. В каждой региональной поездке это одна из главных тем Президента. Как опытный ритор и управленец изучает реакцию, готовит почву.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проработав уже очень много лет Президентом, вы это знаете, я как никто другой чувствую: не хватает этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает.
И когда я зашел сюда... Это у нас и здесь такой зал заседания был. Столы стояли, собирали руководителей предприятий. И хватало нам от первого секретаря райкома, я вспомнил и Веру Феофановну Костенко, своего первого секретаря, и Владимира Сергеевича Ермолицкого, тоже мой первый секретарь райкома партии, к сожалению, ушедший из этой жизни. Поэтому задача и ностальгия. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать.
Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с точки зрения государства, систему нам надо (не при этом Президенте, так при другом) выстраивать, донастраивать.
Я часто по ночам думаю над этим и, к сожалению, этим болею. Многим это кажется неожиданным, но многие вопросы решались бы по-другому и эффективнее, нежели сейчас. Ну и, естественно, райпотребсоюзам или компаниям, которые работают на их месте, было бы тоже посложнее. Шевелиться надо было.