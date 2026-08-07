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Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления

07 августа 2026 17:12
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«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления-2

Президент оценил производство – вот вам и региональный продукт – как экономическая формация и как продукт космической точности. Задействовать все пустующие объекты – поручение главы государства до 2020 года. Президенту презентовали бинокль и картину из оптического стекла, такие шахматы уже стоят в кабинете Первого. Теперь следить за порядком и выполнением поручений Александру Лукашенко будет проще.

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления-4

Самое главное, что коллектив гарантирует пожизненную гарантию вам на этот бинокль.
– Моей жизни?
– Нет, жизни изделия. Сколько оно будет эксплуатироваться. 
– Ну хорошо. Спасибо, это хороший подарок. 
– Ну и вдобавок белорусские мастера наши из оптического стекла вот такую картину... Год же женщины. Но с биноклем.
– Эйсмонт, это в кабинет мне приспособить. Но имей в виду: 10 тысяч хоть помри. 
Да, я понял. 
До 2030 года. 
Я понял.

Под прицелом главы государства как политического стратега – вопросы обороны, но и без бинокля глубоко рассматривает земные проблемы провинции. Торговля на селе, цены, качество, автолавки. Это тоже лицо социального государства.

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления-6

Белкоопсоюз, Василий Николаевич, не выдерживает конкуренции с ними, да? 
Да, не выдерживает. 
Будем ликвидировать Белкоопсоюз? 
Ни в коем случае нельзя. 
Но их надо нагружать. Будем помогать и нагружать. 
Мы готовы, Александр Григорьевич. Мы поэтому и сделали, потому что этот павильон сроки. Он быстро возводится. 
Нам надо не только с ним, но и с нашими этими китами из других сетей, так? Надо договориться. Да, агрогородки это понятно, но бывшие центры колхозов. Начинать будем там, где есть хорошая дорожная сеть. Чтобы он на дороге, где-то крупные деревни, которые были раньше центрами колхозов и совхозов, мог развернуть такую торговлю. 

Самая главная нагрузка сельской и самой неприбыльной торговли на Белкоопсоюз. Его можно критиковать за неповоротливость, громоздкость районных структур, отсутствие централизованной системы закупок – этакий торговый сепаратизм, но к бабушкам в деревню едут именно автолавки потребкооперации.

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления-8

Инесса Короткевич, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:
Сегодня обслуживает 423 тысячи человек. Мы обслуживаем 12600 населенных пунктов. 

То есть полмиллиона человек примерно обслуживают Белкоопсоюз? 
Да. 
Обслуживаете имеется в виду, поставляете товар? 
Два-три раза в неделю. График, да. И все автомагазины сегодня оснащены спутниковой навигацией. В онлайн-режиме мы видим движение каждой автолавки. 
Короче, никто не ворует, топливо расходуете сколько надо, все видите? 
Все автоматизированные автомагазины. Они тоже предоставляют все социальные скидки. И сегодня наш удельный вес предоставленных скидок в целом по стране – почти 20%.

Местные власти хотели бы сбросить с себя дотационное бремя системы сельпо и даже частников привлекли. А те, в свою очередь, демонстрируют свои образцовые магазины на колесах. Эксперимент проходит в 9 районах страны. Один из них – Вилейский. Здесь даже есть свое местное коммунальное торговое предприятие.

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления-10

Частники выбрали, лучшие там работают. Им что досталось, да? 
И частота у них больше. Частник два раза в неделю, она может по четыре, по пять. 
Не она, а содружество. Это райпотребсоюз бывший, да? 
– Горторг, городская торговля была. Когда ушло райпо у нас, ликвидировалось, мы приняли решение на уровне района, закупили, согласно нашему указу, две автолавки. 60 километров у нас маршрут, сейчас уменьшили. 
– А в чем тогда проблема? Говорите, кадров не хватает и прочее. Она же обслуживает район, и людей у нее хватает. 

Лукашенко – приверженец плюрализма. Но после всех доводов, аргументов, прений, интересов, жалоб и ошибок точку в споре ставит Президент. Для чего и ради кого все это. Подробности. 

Не в жаре, а под кондиционерами состоялась жаркая дискуссия по развитию торговли. Проще, не по-белорусски отдать все в частные руки. И присутствие сервиса будет обусловлено лишь высокой маржинальностью. А как быть жителям деревушек? Тем более мы же декларируем развитие всех территорий страны. Рынок не отрегулировал, а систему мы утратили. В каждой региональной поездке это одна из главных тем Президента. Как опытный ритор и управленец изучает реакцию, готовит почву.

Лукашенко рассказал, чего не хватает в системе госуправления-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Проработав уже очень много лет Президентом, вы это знаете, я как никто другой чувствую: не хватает этой системы в управлении государством. Не хватает серьезной кадровой работы. Как бы я ни пытался выстроить эту вертикаль управления и прочее, это все-таки спасение для страны было и сейчас есть, но структуры не хватает. 

И когда я зашел сюда... Это у нас и здесь такой зал заседания был. Столы стояли, собирали руководителей предприятий. И хватало нам от первого секретаря райкома, я вспомнил и Веру Феофановну Костенко, своего первого секретаря, и Владимира Сергеевича Ермолицкого, тоже мой первый секретарь райкома партии, к сожалению, ушедший из этой жизни. Поэтому задача и ностальгия. Ностальгия и моя твердая убежденность, что нам не хватает той системы управления. Предлагаю вам над этим подумать. 

Знаю, что вам не хочется, зачем вам эти партийные органы, которые кадрами будут заниматься, и там бюро какое-то, куда надо ходить и прочее. Вы же уже единолично управляете этим всем. Но если с точки зрения государства, систему нам надо (не при этом Президенте, так при другом) выстраивать, донастраивать. 

Я часто по ночам думаю над этим и, к сожалению, этим болею. Многим это кажется неожиданным, но многие вопросы решались бы по-другому и эффективнее, нежели сейчас. Ну и, естественно, райпотребсоюзам или компаниям, которые работают на их месте, было бы тоже посложнее. Шевелиться надо было. 

# Александр Лукашенко # Торговля # Инесса Короткевич # Государственная политика в сфере торговли

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