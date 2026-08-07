Лукашенко потребовал обеспечить приоритет белорусских товаров на прилавках

Гладко на бумаге, а практика оставляет желать лучшего. Такую оценку сельской торговле сегодня, 7 августа, дал Александр Лукашенко во время совещания в Вилейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой теме Президент подробно обращался еще в августе 2025 года. Тогда разговор получился достаточно жестким и должен был дать старт конкретным изменениям. Определенная работа проведена, но далеко не все пробелы удалось устранить. Отмечается снижение продаж отечественных товаров. И здесь вопрос не только в цифрах.

Торговля играет далеко не последнюю роль в качестве жизни на селе. При этом вопросов в отрасли в целом еще хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента и качества товаров. В сельской местности все это ощущается особенно остро. Выбор магазинов зачастую ограничен, а для небольших и отдаленных населенных пунктов автолавка порой остается единственной возможностью купить на месте все необходимое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доля белорусской продукции на внутреннем рынке – один из ключевых показателей эффективности вашей торговли. Владельцы сетей также несут ответственность за формирование спроса именно в пользу отечественного. Но пока с этой задачей вы не справляетесь. И это вопрос к председателям облисполкомов и председателям райисполкомов.

По статистике, в первом полугодии этого года в целом наблюдается рост доли продаж белорусских товаров. Но рост на уровне погрешности – 0,1 %. Доля отечественной продукции на наших прилавках чуть больше половины – 54,5 %. Но, будем честны, даже этот небольшой рост – не показатель успехов торговли, а следствие увеличения продаж автомобилей народной марки «БЕЛДЖИ». То есть не столько торговля хорошо сработала, а государство, которое предоставило людям доступные кредиты.

А вот продажи отечественных продовольственных товаров падают на полпроцента, и это тенденция. На фоне таких цифр только за январь-май этого года в республику ввезено потребительских товаров на 7,5 миллиарда долларов. Что почти на треть больше (на 27%), чем за аналогичный период прошлого года. Куда идем?

Если торговля видит, что каких-то товаров не хватает, не молчите, работайте с отечественными производителями. Информируйте ответственных людей и правительство. В этом году мы, к сожалению, импортировали то, что выпускаем сами. Чего не хватает? Что мешает? Качественного маркетинга, качества самой продукции, гибкой ценовой политики, кредитной поддержки? В отчетах пишите, что такая ситуация из-за активного развития интернет-торговли, прежде всего маркетплейсов. Всегда вы ищете причины там, где их нет. Но они без господдержки прирастают, а вы свой рынок теряете. Ну так берите с них пример.