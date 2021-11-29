Нужно учиться или работать. Беженцы из Донецкой и Луганской областей получат гражданство Беларуси по упрощённой схеме

Новости Беларуси. Иностранцам, которые живут и работают на территории нашей страны, упростили порядок получения белорусского гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение в августе давал Президент Беларуси во время « Большого разговора » с представителями медийного сообщества.

В первую очередь это касается беженцев из Донецкой и Луганской областей, которые до этого имели только вид на жительство в Беларуси. Получить гражданство они не могли из-за отсутствия некоторых документов (например, загранпаспорта). Миграционная служба и консульство Украины помощь в решении вопроса не оказывали. Сейчас переселенцам из зоны конфликта достаточно официально учиться или работать на территории Беларуси и не иметь правонарушений.

Ирина Литвинова, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:

Они зачастую прибывали с документами, которые не были надлежащим образом оформлены. Сейчас они подают заявления, они хотят остаться в нашей стране, потому что очень много родственных связей их связывает. Они уже в наше общество внедрились. Они имеют законный источник получения доходов. Они работают, уже дети закончили наши учебные заведения. Но в силу ряда сложившихся обстоятельств они не могут надлежащим образом оформить выход из гражданства Украины.

В управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома на учете состоят около 700 граждан Украины из Донецкой и Луганской областей. Треть из них – несовершеннолетние. Они пользуются положенными гарантиями в соответствии с законом, в том числе правом на бесплатное медицинское обслуживание.