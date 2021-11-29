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Нужно учиться или работать. Беженцы из Донецкой и Луганской областей получат гражданство Беларуси по упрощённой схеме

29 ноября 2021 18:32
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Новости Беларуси. Иностранцам, которые живут и работают на территории нашей страны, упростили порядок получения белорусского гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение в августе давал Президент Беларуси во время «Большого разговора» с представителями медийного сообщества.  

Нужно учиться или работать. Беженцы из Донецкой и Луганской областей получат гражданство Беларуси по упрощённой схеме-1

В первую очередь это касается беженцев из Донецкой и Луганской областей, которые до этого имели только вид на жительство в Беларуси. Получить гражданство они не могли из-за отсутствия некоторых документов (например, загранпаспорта). Миграционная служба и консульство Украины помощь в решении вопроса не оказывали. Сейчас переселенцам из зоны конфликта достаточно официально учиться или работать на территории Беларуси и не иметь правонарушений.  

Нужно учиться или работать. Беженцы из Донецкой и Луганской областей получат гражданство Беларуси по упрощённой схеме-4

Ирина Литвинова, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома:  
Они зачастую прибывали с документами, которые не были надлежащим образом оформлены. Сейчас они подают заявления, они хотят остаться в нашей стране, потому что очень много родственных связей их связывает. Они уже в наше общество внедрились. Они имеют законный источник получения доходов. Они работают, уже дети закончили наши учебные заведения. Но в силу ряда сложившихся обстоятельств они не могут надлежащим образом оформить выход из гражданства Украины.  

В управлении по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома на учете состоят около 700 граждан Украины из Донецкой и Луганской областей. Треть из них – несовершеннолетние. Они пользуются положенными гарантиями в соответствии с законом, в том числе правом на бесплатное медицинское обслуживание.  

# Беженцы # общество # Ирина Литвинова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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