Депутат: мы показали, что помогаем всем попавшим в беду, независимо от гражданства, национальности, веры

Новости Беларуси. За ситуацией на границе следят и парламентарии. В первую очередь, чтобы доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей и оперативно реагировать на все недружественные выпады против Беларуси. Это отметил 29 ноября спикер Владимир Андрейченко во время совместного заседания обеих палат Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ситуация действительно парадоксальная. Она имеет целенаправленный характер. Идет война, разработана определенная спецоперация западных служб, западных государств. Сегодня решить этот вопрос очень просто – открыв коридор. Однако кто-то пытается показать свою силу так, как Республика Польша, и получить определенные финансовые средства от Евросоюза и от заокеанских партнеров. Мы показали свое лицо со всех сторон – с точки зрения гуманизма, с точки зрения нашего отношения к людям, что мы не просто словом, но и делом помогаем всем попавшим в беду, независимо от гражданства, национальности, пола, расы, вероисповедания.

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