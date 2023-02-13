«Ни в одной стране мира, кстати, такого нет!» Что не так с белорусскими оппозиционными партиями?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке « По существу ».

Кирилл Казаков: Хорошо, не пример. Но есть республиканцы и демократы. Ведь от проамериканского курса они не отворачиваются. Они могут внешнюю политику чуть по-другому устраивать, социальную политику. Но, по сути, одно и то же.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Абсолютно хороший пример. Потому что у нас на протяжении 20 лет существовали партии, которые выступали против Конституции, госсимволов – хотели полностью поменять то госустройство, которое было. Ни в одной стране мира, кстати, такого нет! Ни в одной. И то, что сейчас мы приняли закон – это упорядочит это. Те партии, которые останутся, могут быть какими угодно оппозиционными, но они не имеют права выступать против того, что построено.

Кирилл Казаков:

Они будут пробелорусскими.

Олег Гайдукевич:

Да, пробелорусскими. И еще один момент, об ответственности. Я считаю, что каждая политическая партия, которая пройдет перерегистрацию, помимо политической деятельности обычной, споров, должна нести ответственность конкретную. Я могу сказать как. Мы, может быть, придем к практике, когда партии, прошедшие в парламент, будут получать конкретные направления, как в других странах. Какое-то министерство, какой-то участок работы, и люди будут видеть, справляется она или нет. Пример у нас есть в нашей истории. Не секрет, что Карпенко, который имеет отношение к Коммунистической партии, в свое время возглавлял Министерство образования. И это хороший пример, когда партия несла конкретную ответственность за конкурентный участок работы. Разве у нас в «Белой Руси» не будут министры? Будут, и они несут ответственность.

Кирилл Казаков:

Они и сейчас есть.

Олег Гайдукевич:

И коммунисты готовы нести ответственность! И наша партия готова нести ответственность на конкретных участках.