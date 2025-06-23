Триумф советского военного искусства! 81 год назад началась наступательная операция «Багратион»

23 июня, ровно 81 год назад, началась белорусская наступательная операция «Багратион». Именно она ознаменовала полное освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ожесточенные бои за оккупированные территории длились 68 дней. Они коренным образом изменили ход истории XX века и стали образцом армейского планирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как сегодня чтят память героев тех событий, расскажет Анна Корольчук.

Наступательную операцию «Багратион» называют триумфом советского военного искусства. Она вошла в историю как крупнейшее поражение фашистских войск во Второй мировой войне – около 400 тысяч гитлеровцев были уничтожены и взяты в плен. И сделать это было крайне сложно. 81 год назад – 23 июня 1944-го началась стратегическая наступательная операция «Багратион».

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси института истории Национальной академии наук Беларуси:

Красная армия на «Белорусском балконе» зимой 1943-1944 годов сильно умылась кровью, пытаясь прорвать немецкий Восточный вал. Именно поэтому первоначальный план операции в Беларуси, разработанный на лето 1944 года, не предполагал развития успеха дальше Минска. Однако задачи операции были решены уже в первые две-три недели наступления.

В освобождении Беларуси участвовали войска четырех фронтов. Они двигались с головокружительной скоростью – в среднем по 20 километров в сутки. Фашистов буквально застигли врасплох. За два с небольшим месяца операции красноармейцы отбросили мощнейшую группу армий «Центр» на запад на 600 километров. Итогом стал ее полный разгром. Восполнить эти потери Германия не смогла. После освобождения БССР советские войска победоносно вышли на территории Литвы, Латвии и Польши. В годовщину начала легендарной операции, 23 июня, на торжественный митинг в Светлогорском районе приезжают сотни гостей – потомки отважных освободителей.