«Ни в коем случае не допускайте этого». Какие правила безопасности нужно учесть при установке новогодней ёлки?

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мы подошли к главному символу Нового года – это конечно же, елочка. Как ее правильно установить, эти фонарики навешать?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Гирлянды.
Юлия Самусенко:
Какие здесь есть правила безопасности?
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Все очень просто. Во-первых, елку нужно установить очень плотно, ее зафиксировать на ровной, твердой поверхности для того, чтобы исключить либо минимизировать риски ее падения. Также посмотрите, пожалуйста, на то, где она установлена, чтобы она в вашем быту повседневном не мешала вам, у вас не было риска ее задеть, поэтому это где-то в углу. Посмотрите, где она становится с точки зрения каких-то электроприборов. Если вы в каком-то углу постоянно гладите, к примеру, либо у вас там стоит обогреватель, то, пожалуйста, мы не рекомендуем устанавливать елку именно там. Поэтому главное ее правильно зафиксировать и выбрать хорошую локацию для этого.
Ольга Шерснева:
Евгений, часто ли бывают какие-нибудь ЧП или травмы, чтобы вызывали прямо сотрудников МЧС, и что-то связано с елкой? Были ли такие случаи на вашей памяти? Чем это опасно?
Евгений Барановский:
На моей практике этого не было. В принципе, таких случаев не так много.
Ольга Шерснева:
Просто, мне кажется, настолько безобидно. Чем опасна елка?
Евгений Барановский:
Елка сама по себе не опасна, но как раз таки поведение людей может вызвать определенные риски. К примеру, гирлянда та же – ее необходимо просмотреть. Перед тем, как украсить елку, нужно посмотреть, потому что есть уязвимые элементы с точки зрения изоляции возле вилки, там, где есть лампочки. То есть, если изоляция нарушена, то это может привести к короткому замыканию, соответственно, к воспламенению. У нас очень много творческих людей, которые иногда пытаются сделать какие-то игрушки елочные самостоятельно и при этом используют легкогорючие материалы – ту же вату для имитации снега либо какие-то объемные игрушки из бумаги. При соприкосновении с какой-то свечкой либо тем же бенгальским огнем, это может очень легко воспламениться. Кстати, очень важная рекомендация, потому что у нас некоторые люди хотят создать антураж, какую-то атмосферу праздничную при помощи свечек с открытым огнем – ни в коем случае не допускайте этого, потому что это прямая опасность.
Юлия Самусенко:
Свечек с открытым огнем прямо на елке или где-то вообще, в принципе, на просторах квартиры?
Евгений Барановский:
На елке. Понятно, что на просторах квартиры вы можете определить место, где будет безопасно эта свечка гореть. Каждый из нас, наверное, на новогоднем столе зажигает свечи, то есть это должно быть под контролем. Но на елке либо вблизи этого делать не нужно, потому что, если это живая ель любо искусственная – она вся из горючих материалов, поэтому это может привести к пожару.
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