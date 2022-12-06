«Ни в коем случае не допускайте этого». Какие правила безопасности нужно учесть при установке новогодней ёлки?

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мы подошли к главному символу Нового года – это конечно же, елочка. Как ее правильно установить, эти фонарики навешать?

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Гирлянды.

Юлия Самусенко:

Какие здесь есть правила безопасности?

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Все очень просто. Во-первых, елку нужно установить очень плотно, ее зафиксировать на ровной, твердой поверхности для того, чтобы исключить либо минимизировать риски ее падения. Также посмотрите, пожалуйста, на то, где она установлена, чтобы она в вашем быту повседневном не мешала вам, у вас не было риска ее задеть, поэтому это где-то в углу. Посмотрите, где она становится с точки зрения каких-то электроприборов. Если вы в каком-то углу постоянно гладите, к примеру, либо у вас там стоит обогреватель, то, пожалуйста, мы не рекомендуем устанавливать елку именно там. Поэтому главное ее правильно зафиксировать и выбрать хорошую локацию для этого.

Ольга Шерснева:

Евгений, часто ли бывают какие-нибудь ЧП или травмы, чтобы вызывали прямо сотрудников МЧС, и что-то связано с елкой? Были ли такие случаи на вашей памяти? Чем это опасно?