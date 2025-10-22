Прямой эфир

Анастасия Киптикова и Полина Конрад стали призёрами чемпионата России по велоспорту на треке

22 октября 2025 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Две медали завоевали белорусские спортсмены во второй соревновательный день чемпионата России по велоспорту на треке. В программе среды значились индивидуальные гонки, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Киптикова показала второе время, преодолев 3 километра за 3 минуты 30 секунд и 276 тысячных. Еще одна соотечественница – Полина Конрад – замкнула тройку сильнейших. Победу праздновала россиянка – Ангелина Новолодская. В десятку сильнейших также вошли наши Ксения Шинкоренко и Алина Короткина, расположившиеся на пятой и шестой позициях соответственно. У мужчин в индивидуальной гонке на 4 километра белорусы проявили себя не лучшим образом и не попали в топ-10.

# Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские конькобежцы получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе
22 октября 2025 19:55

Белорусские конькобежцы получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ
22 октября 2025 19:54

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

Минск примет чемпионат Беларуси по конькобежному спорту
22 октября 2025 17:41

Минск примет чемпионат Беларуси по конькобежному спорту