10% средств граждан, 90 – государства. Как КОТОСы меняют облик Минска?

Порядок и красота вокруг – все чаще результат активного участия местных жителей. В Минске благодаря неравнодушным горожанам будут реализованы 14 гражданских инициатив. Это проекты по благоустройству придомовых территорий и созданию комфортных условий. С этапами реализации проектов по благоустройству в ходе выездного заседания ознакомились члены Совета Республики.

Ухоженный двор с цветами, чистый подъезд и аккуратная детская площадка – мечта любого жителя многоквартирного дома. Но если одни ждут, когда эти желания исполнят сотрудники ответственных служб, то другие берут дело в свои руки и присоединяются к энтузиастам коллегиального органа территориального общественного самоуправления.

Светлана Воробей, специалист Машеровского окружного совета территориального общественного самоуправления № 47 Советского района Минска: Было принято решение с участием депутата и администрации района, что надо эту площадку сделать в комплексе, то есть не ограничиться заменой части детского оборудования на этот комплекс, а принять меры по приведению фасадов жилых домов и уличной дорожной сети и по замене других элементов детского оборудования, малых архитектурных форм.

Анастасия Близнюк, корреспондент: А вот еще один пример инициативы местных жителей. По Логойскому тракту, 19, реализована концепция умного двора. На детской площадке установили специальные стенды с изображениями птиц, которые оснащены QR-кодами: чтобы изучить мир пернатых, достаточно навести на них камеру смартфона.

Главный принцип гражданских инициатив – 90 % финансирования берет на себя город, а 10 вкладывают жители. Принять участие в благоустройстве и предложить свои идеи могут все желающие.

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Мне хотелось бы отметить, что очень важно в Год благоустройства объединять усилия депутатского корпуса, граждан, органов местного самоуправления и управления, и нацелить наши действия, нацелить наши совместные усилия на то, чтобы наша страна, Минск, наши области становились все краше и краше.