«Животное сложно проконтролировать». Вот почему лучше не кататься с горки вместе с собакой

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что касается катания, например, с животными, насколько здесь все безопасно и без подводных камней?

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

С животными? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Многие с собаками катаются, чтобы не так страшно было, видимо. Юлия Самусенко:

Да, любят, такое у них развлечение. Дети берут подмышку своего питомца и съезжают.