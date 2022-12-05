«Животное сложно проконтролировать». Вот почему лучше не кататься с горки вместе с собакой
Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что касается катания, например, с животными, насколько здесь все безопасно и без подводных камней?
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
С животными?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Многие с собаками катаются, чтобы не так страшно было, видимо.
Юлия Самусенко:
Да, любят, такое у них развлечение. Дети берут подмышку своего питомца и съезжают.
Евгений Барановский:
Я думаю, что подобные катания, в принципе, по своему определению не могут быть безопасными. Поэтому здесь зависит от локации, где, при каких условиях это происходит.
Юлия Самусенко:
Видимо, где угодно – это будет небезопасно в тандеме с питомцем?
Евгений Барановский:
Где угодно – это небезопасно. Откровенно говоря, животное сложно проконтролировать. Поэтому те элементы, которые вы не можете проконтролировать, аспекты, которыми не сможете управлять, уже становятся небезопасными.
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