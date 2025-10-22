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В ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы раскритиковали закрытие границы с Беларусью

22 октября 2025 19:50
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Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков осудила решение о внезапном закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью, которое произошло сегодня ночью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть погранпереходы «простояли» несколько часов, перерыв в работе стал ударом по транспортному сектору. 

В ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы раскритиковали закрытие границы с Беларусью-2

Напомним, литовская сторона без каких-либо объяснений и предварительных уведомлений приостановила оформление транспорта сегодня ночью в обоих направлениях – в международных пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай». И только к 9 утра работа возобновилась. При этом пока литовские власти не спешат делиться информацией о причинах закрытия пунктов пропуска.

# Граница # Международная политика

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