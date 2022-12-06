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«Это живое общение». Общество «Знание» и фонд «Историческая память» подписали соглашение о сотрудничестве

06 декабря 2022 17:29
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Объединить усилия в исследовательской и просветительской работе, информационной и издательской деятельности. Белорусское общество «Знание» и российский фонд «Историческая память» подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это живое общение». Общество «Знание» и фонд «Историческая память» подписали соглашение о сотрудничестве-1

Общие взгляды и подходы к истории и исторической памяти стали фундаментом новой стратегии сотрудничества двух стран. Начало ей положено 6 декабря. И нацелены стороны равным образом на то, чтобы восстановить историческую справедливость и придать огласке подлинные факты, базируясь на честности и открытости. Работа в этих направлениях уже ведется. Объединенными усилиями она станет более плодотворной.

«Это живое общение». Общество «Знание» и фонд «Историческая память» подписали соглашение о сотрудничестве-4

Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание»:
Наши знаменитые диалоговые площадки стали, если угодно, брендом. Прямой разговор в трудовых коллективах, по месту жительства, в районах и областях, куда мы выезжаем. Мы подобрали команду спикеров – это люди, которым доверяют, которых уже знают. Это живое общение. Конечно, мы не забываем и другие формы работы. Сейчас наша ставка на социальные сети, продвижение в интернет-пространстве.

«Это живое общение». Общество «Знание» и фонд «Историческая память» подписали соглашение о сотрудничестве-7

Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»:
Сотрудничество и в издательской деятельности, и в проведении публичных мероприятий с участием белорусских и российских историков. Многие вещи из этого так или иначе делаем и мы – все-таки наш фонд работает на территории Беларуси уже 15 лет. Делает это и общество «Знание». Совместная деятельность в этом направлении, на самом деле, абсолютно естественная.

«Это живое общение». Общество «Знание» и фонд «Историческая память» подписали соглашение о сотрудничестве-10

Помимо реализации новых проектов и мероприятий, участники соглашения думают об использовании актуальной инновационной продукции, совместной подготовке кадров, оказании взаимной консультативной и технической помощи, издании книг.

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# Беларусь-Россия # общество # Вадим Гигин # Александр Дюков # Фотофакт

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