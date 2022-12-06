Широко расставить руки и зацепиться за край полыньи. Как выжить, если провалился под лёд?

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что делать и какие первые действия, если ты все-таки провалился [под лед – прим. ред.]? У человека шок, он под водой – что делать?

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Самое главное – это шок. Это самое опасное состояние, потому что во всех чрезвычайных ситуациях первая проблема для человека – паника. Нужно подготовить себя к этому процессу, если все-таки ты пошел рыбачить либо пошел на лед, должен понимать, что можешь провалиться, и себя настроить к таким негативным последствиям. Поэтому нужно сохранять спокойствие, как можно больше. Как только вы сохраняете спокойствие, можете контролировать процесс. Здесь нужно не допустить ныряния под воду. То есть делаете все, чтобы ваша голова оставалась над водой. Далее постарайтесь расставить широко руки и зацепиться за край полыньи. То есть обязательно зацепиться можно лицом вперед, можно спиной вперед – здесь не так принципиально. Уже потом одну ногу, вторую и перекатиться. Это действенный способ, как вынырнуть. Ольга Шерснева:

Лед не будет проваливаться, если он уже провалился?