Перегружены все направления – на границе в очереди стоят около 5000 фур. Когда решится проблема?

Новости Беларуси. Обстановка в белорусских пунктах пропуска на польском и прибалтийском направлениях остается крайне напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И прежде всего это связано со скоплением грузовых автомобилей, следующих на выезд из нашей страны. В общей сложности на границе сейчас стоят около 5 000 фур. Перегружены абсолютно все направления, самая длинная очередь образовалась в «Каменном логе», выезда здесь ожидают более 1 000 грузовиков. В пунктах пропуска на границе с Латвией застряли порядка 900 автомобилей, хотя до недавнего времени это направление было свободным. В сопредельных с Польшей погранпереходах, а работают всего два, разрешения на выезд ждут более 900 фур. При этом периодически в «Бобровниках» и пункте пропуска «Брест» возникают очереди легковых транспортных средств.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

Также существенное влияние на обстановку оказывает принятое польской стороной решение о закрытии ряда пунктов пропуска. Так, из шести автодорожных пунктов пропуска функционируют только три. Кроме того, по причине ненадлежащей работы контрольных служб сопредельной стороны пропускная способность пунктов пропуска в 2-3 раза ниже расчетной. В преддверии окончания календарного года обстановка в пунктах пропуска будет еще более сложной в связи с закрытием контрактов юридическими лицами и активизацией поездок граждан.