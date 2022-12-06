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Перегружены все направления – на границе в очереди стоят около 5000 фур. Когда решится проблема?

06 декабря 2022 17:34
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Новости Беларуси. Обстановка в белорусских пунктах пропуска на польском и прибалтийском направлениях остается крайне напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перегружены все направления – на границе в очереди стоят около 5000 фур. Когда решится проблема?-1

И прежде всего это связано со скоплением грузовых автомобилей, следующих на выезд из нашей страны. В общей сложности на границе сейчас стоят около 5 000 фур. Перегружены абсолютно все направления, самая длинная очередь образовалась в «Каменном логе», выезда здесь ожидают более 1 000 грузовиков. В пунктах пропуска на границе с Латвией застряли порядка 900 автомобилей, хотя до недавнего времени это направление было свободным. В сопредельных с Польшей погранпереходах, а работают всего два, разрешения на выезд ждут более 900 фур. При этом периодически в «Бобровниках» и пункте пропуска «Брест» возникают очереди легковых транспортных средств.  

Перегружены все направления – на границе в очереди стоят около 5000 фур. Когда решится проблема?-4

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:  
Также существенное влияние на обстановку оказывает принятое польской стороной решение о закрытии ряда пунктов пропуска. Так, из шести автодорожных пунктов пропуска функционируют только три. Кроме того, по причине ненадлежащей работы контрольных служб сопредельной стороны пропускная способность пунктов пропуска в 2-3 раза ниже расчетной. В преддверии окончания календарного года обстановка в пунктах пропуска будет еще более сложной в связи с закрытием контрактов юридическими лицами и активизацией поездок граждан.  

Перегружены все направления – на границе в очереди стоят около 5000 фур. Когда решится проблема?-7

Вопрос ликвидации очередей может быть разрешен в кратчайшие сроки при выполнении европейскими контрольными службами договоренностей по пропуску автомобилей. В лучшем случае в сутки оформляется 50 % автомобилей от установленной нормы. Госпогранкомитет неоднократно информировал компетентные органы сопредельных государств о необходимости нормализации работы пунктов пропуска, при этом с их стороны никаких мер не принимается. Водители, ставшие заложниками ситуации, поведение европейских служб называют издевательством. У некоторых ожидание в очереди занимает больше времени, чем весь рейс.  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Игорь Буткевич # Фотофакт

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