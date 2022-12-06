«Притвориться лыжником». Вот как безопасно передвигаться по льду на водоёмах

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если приспичило перейти ледяное какое-то заграждение – речку небольшую, канаву, как сделать это безопасно? Бывает, люди срезают, когда идут домой.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Сразу скажу, безопасный лед – это тот, по которому не ходят. То есть не бывает безопасного льда, лучше обходить. В целом, нужно проверять. Вообще, нужно притвориться лыжником, вообразить себя Дарьей Домрачевой и таким способом спокойно переходить. Если вы услышали хруст под ногами, то лучше ложиться. То есть надо максимально увеличить площадь соприкосновения со льдом и отползать назад.
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