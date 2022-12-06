Прямой эфир

«Притвориться лыжником». Вот как безопасно передвигаться по льду на водоёмах

06 декабря 2022 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если приспичило перейти ледяное какое-то заграждение – речку небольшую, канаву, как сделать это безопасно? Бывает, люди срезают, когда идут домой.

«Притвориться лыжником». Вот как безопасно передвигаться по льду на водоёмах-1

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Сразу скажу, безопасный лед – это тот, по которому не ходят. То есть не бывает безопасного льда, лучше обходить. В целом, нужно проверять. Вообще, нужно притвориться лыжником, вообразить себя Дарьей Домрачевой и таким способом спокойно переходить. Если вы услышали хруст под ногами, то лучше ложиться. То есть надо максимально увеличить площадь соприкосновения со льдом и отползать назад.

«Животное сложно проконтролировать». Вот почему лучше не кататься с горки вместе с собакой – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Правила безопасности # общество # Ольга Шерснёва # Евгений Барановский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: это безобразие, когда военный человек отдаёт себя стране и мыкается по городу в поисках угла для жизни
06 декабря 2022 16:57

Лукашенко: это безобразие, когда военный человек отдаёт себя стране и мыкается по городу в поисках угла для жизни

«Обмен цифровыми следами». Что это и как правоохранители разных стран помогают друг другу?
06 декабря 2022 16:53

«Обмен цифровыми следами». Что это и как правоохранители разных стран помогают друг другу?

«Бедненькая ты моя, ну что ж, выздоравливай!» Как правильно отвечать телефонным мошенникам?
06 декабря 2022 16:48

«Бедненькая ты моя, ну что ж, выздоравливай!» Как правильно отвечать телефонным мошенникам?