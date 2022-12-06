«Притвориться лыжником». Вот как безопасно передвигаться по льду на водоёмах

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если приспичило перейти ледяное какое-то заграждение – речку небольшую, канаву, как сделать это безопасно? Бывает, люди срезают, когда идут домой.