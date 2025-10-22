Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» победно завершили выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни в Тольятти встречались с местной «Ладой», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Первый период остался безголевым. Счет был открыт только на 34-й минуте. Сэм Энас реализовал большинство и вывел белорусский клуб вперед. Совсем скоро Станислав Галиев преимущество упрочил. Он же оформил дубль в заключительной трети. А окончательные цифры на табло установил Алекс Лимож. Соперники, в свою очередь, не смогли ответить ни разу. Уверенная виктория с результатом 4:0.