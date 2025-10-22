Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

Первый период остался безголевым. Счет был открыт только на 34-й минуте. Сэм Энас реализовал большинство и вывел белорусский клуб вперед. Совсем скоро Станислав Галиев преимущество упрочил. Он же оформил дубль в заключительной трети. А окончательные цифры на табло установил Алекс Лимож. Соперники, в свою очередь, не смогли ответить ни разу. Уверенная виктория с результатом 4:0.

Хоккеисты минского «Динамо» победно завершили выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни в Тольятти встречались с местной «Ладой», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Тяжелый был первый период. Но когда забили два гола хороших в большинстве, игра пошла чуть по-другому. Да, были моменты и во втором, и в третьем периоде, но это работа вратаря.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящую пятницу. На льду «Минск-Арены» наши парни примут «Шанхай Дрэгонс».