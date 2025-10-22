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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

22 октября 2025 19:54
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Хоккеисты минского «Динамо» победно завершили выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни в Тольятти встречались с местной «Ладой», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался безголевым. Счет был открыт только на 34-й минуте. Сэм Энас реализовал большинство и вывел белорусский клуб вперед. Совсем скоро Станислав Галиев преимущество упрочил. Он же оформил дубль в заключительной трети. А окончательные цифры на табло установил Алекс Лимож. Соперники, в свою очередь, не смогли ответить ни разу. Уверенная виктория с результатом 4:0. 

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ-1

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Тяжелый был первый период. Но когда забили два гола хороших в большинстве, игра пошла чуть по-другому. Да, были моменты и во втором, и в третьем периоде, но это работа вратаря. 

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящую пятницу. На льду «Минск-Арены» наши парни примут «Шанхай Дрэгонс». 

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов

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