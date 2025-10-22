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Белорусские конькобежцы получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе

22 октября 2025 19:55
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Минск примет чемпионат Беларуси по конькобежному спорту с 23 по 26 октября. Всего будет разыграно 16 комплектов наград. Главная задача – завоевание лицензий на зимние Игры четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конькобежцы получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе-2

Четыре белоруса получили допуск к международным турнирам в нейтральном статусе. Это Евгений Доморацкий, Виктор Руденко, Марина Зуева, а также Екатерина Гагиева, которая готовится стать мамой и пропустит все выступления. 

Ребята смогут проверить свою готовность на отечественном старте, а после отправятся в длительный лицензионный вояж. Этап Кубка мира стартует 14 ноября в Солт-Лейк-Сити, а через неделю второй тур примет Калгари.

Белорусские конькобежцы получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе-4

Виталий Роговцев, старший тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:
По итогу всех четырех этапов Кубка мира будут на каждой дистанции отобраны 32, 24 лучших, в зависимости от дистанции и так далее. Поэтому нужно максимально проявить свои лучшие качества и показать максимальный результат именно на этих этапах. 

Без разницы, на первом, на втором, третьем или четвертом – во главе стоит просто максимальный технический результат. Либо попадать стабильно в десятку сильнейших. Этапы Кубка мира проводятся на быстрых катках, и, конечно, все решится с большего на первых двух. И кто будет попадать на Олимпиаду по секундам. 

В состав национальной команды входят 15 спортсменов. Те, кто не принимает участия в лицензионном туре, будут выступать на российских и белорусских турнирах. Первый старт, этап Кубка России, пройдет в Коломне в начале ноября.

# Спортивные соревнования

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