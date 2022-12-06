Сивак: квартиры для военных будут строиться там, где строится жильё и для других категорий граждан

Новости Беларуси. Вопросы жилищной политики 6 декабря обсудили на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркивает: военные, госслужащие, врачи, учителя – это важнейшие для страны специалисты. И закономерно, что они вправе рассчитывать на поддержку государства. На совещании выстроили дорожную карту дальнейших действий, чтобы люди понимали, какая помощь будет оказана в решении их жилищных вопросов. Было решено пойти по пути предоставления арендного жилья с последующей возможностью передачи его в собственность. Дискуссионными оказались детали. Правительство предложило предоставлять право бесплатного получения в собственность жилья после 30 лет службы. Заслушав аргументы, да и из собственного опыта (Александр Лукашенко сам ведь служил в армии), решено было остановится на выслуге в 25 лет. Таким образом есть шанс, что не только генералы получат бесплатное жилье.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вы можете и не обращаться за тем, чтобы эту квартиру получить в собственность. У нас еще рассматривается вопрос: 20 лет – ее можно выкупить по оценочной стоимости. И такое право. Но в той квартире, в которой вы проживаете в этот момент, когда у вас наступило это право, вы и заявляете, что хотите это право реализовать. И важно то, что эти квартиры будут находиться в соответствующих ведомствах. Подробности. В начале января появится соответствующий документ, но Анатолий Сивак рассказал, что во избежание коллапса, не дожидаясь этого события, было решено увеличить темпы строительства арендного жилья. Чтобы в ближайшие полтора года закрыть потребности тех, кто сейчас в списке нуждающихся.