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Новости по тегу #Правила безопасности

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев
28 сентября 2026 17:30

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев

Единый день безопасности проходит в Беларуси
24 сентября 2026 13:57

Единый день безопасности проходит в Беларуси

Применяли навыки на практике! Для минских школьников провели мероприятие по правилам безопасности
23 сентября 2026 09:15

Применяли навыки на практике! Для минских школьников провели мероприятие по правилам безопасности

Что может стать поводом для проверки вещей учащихся и как к этому отнеслись сами дети? Узнали
03 сентября 2026 18:40

Что может стать поводом для проверки вещей учащихся и как к этому отнеслись сами дети? Узнали

«Внимание – дети!» ГАИ усилила контроль на дорогах перед началом учебного года
28 августа 2026 09:00

«Внимание – дети!» ГАИ усилила контроль на дорогах перед началом учебного года

Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом
12 августа 2026 07:55

Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом

Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС
13 июля 2026 15:15

Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС

Число утонувших на белорусских пляжах снизилось более чем на 20%
13 июля 2026 07:20

Число утонувших на белорусских пляжах снизилось более чем на 20%

«Безопасность начинается с тебя» – для маленьких белорусов провели интерактивное мероприятие
06 июля 2026 13:47

«Безопасность начинается с тебя» – для маленьких белорусов провели интерактивное мероприятие

Как вести себя во время отдыха на воде? В МЧС напомнили о правилах безопасности
01 июля 2026 09:53

Как вести себя во время отдыха на воде? В МЧС напомнили о правилах безопасности

Почему лето – время повышенного контроля за детьми и как сделать отдых безопасным? Большой разговор с экспертами
15 июня 2026 17:01

Почему лето – время повышенного контроля за детьми и как сделать отдых безопасным? Большой разговор с экспертами

Купаться на Чижовском водохранилище запрещено! Что грозит нарушителям – ответили в ОСВОД
15 июня 2026 16:32

Купаться на Чижовском водохранилище запрещено! Что грозит нарушителям – ответили в ОСВОД