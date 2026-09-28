Новости по тегу #Правила безопасности

Особое внимание – защите детей: для них делают безопасные маршруты к школам, запускают рекламу и проводят рейды вблизи учреждений образования.
По легенде учений, на десятках крупных объектов по всей стране, включая промышленные предприятия и социальные учреждения, вспыхнули условные пожары. Практиковались действовать в условиях ЧС и в колледже инновационных строительных технологий. Для учащихся смоделировали экстренную эвакуацию.
В школе № 227 города Минска прошло необычное и очень полезное мероприятие, организованное инспекторами филиала Госэнергогазнадзора.
В Сети некоторые пользователи пытаются спекулировать на теме, искусственно нагнетая тревогу. На практике все выглядит максимально корректно, никакого волнения для детей.
До школьной линейки – считаные дни. Столичная Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, а водители обязаны включать ближний свет фар даже днем.
Свежая статистика МЧС продолжает тревожить. Только в период с 1 мая по 9 августа в стране утонули 124 человека, среди которых 10 детей.
Успокоиться и позвонить по телефону 101 либо 112 в службу спасения. Сообщить максимально подробную информацию о том, где вы потерялись.
Зафиксировано 103 летальных случая, в том числе погибли 7 несовершеннолетних.
Дети часто не замечают опасностей, которые могут их подстерегать. Например, неисправную электропроводку, горячие приборы или газовую плиту. Иногда из любопытства или по неосторожности можно попасть в беду.
Столбик термометра растет, белорусы массово устремились к водоемам. По словам представителей МЧС, системный комплекс профилактических мероприятий позволил за последние пять лет снизить общий уровень гибели людей на воде.
Как сделать отдых юных граждан страны безопасным? На площадке ток-шоу «По существу» речь шла об организации летнего отдыха детей.
«В купальный сезон у нас дополнительно выставлены спасательные посты, где у нас дежурят матросы-спасатели, которые регулируют, так скажем, эту акваторию, чтобы они могли как-то обезопасить жителей».
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