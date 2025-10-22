Партия Санду единолично сформировала большинство в парламенте Молдовы

В Молдове партия проевропейского президента Майи Санду сформировала парламентское большинство. Ее депутаты заняли в законодательном органе 55 мест из 101, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казалось бы, победа, открывающая путь в Евросоюз. Однако этот успех омрачен обвинениями в нарушениях, которые бросают тень на легитимность нового парламента. Напомним, результаты выборов, состоявшихся 28 сентября, попыталась оспорить оппозиция из-за многочисленных фальсификаций, а также незаконной агитации. Даже наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали нарушения.

Более того, крупный блок «Победа» и ряд других оппозиционных партий были безосновательно отстранены от участия в выборах. Однако суды предпочли закрыть глаза на эти вопиющие факты. И вот результат. На первом заседании парламента Майя Санду призвала депутатов продолжать следовать проевропейскому курсу.