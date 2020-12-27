Нездоровый и разобщённый. Каким был политический год для Беларуси и мира?

Новости Беларуси. Подводим политические и геополитические итоги года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вспомним ключевые моменты: как начинался 2020-й, что происходило в середине года и чем завершается этот високосный. И лишний раз задумаемся, как события, которые происходят «где-то там», впоследствии имеют прямое отношение к событиям «где-то здесь». Алена Сырова продолжит тему.

Алёна Сырова, корреспондент:

Високосный 2020-й по определению не мог быть простым, хотя бы потому, что одна из сверхдержав должна была выбрать нового лидера. Но первый звоночек прозвучал, когда до всех выборов было еще далеко. На Ближнем Востоке американские военные ликвидировали иранского генерала, в результате регион оказался на грани полномасштабной войны. Стороны обменивались ударами, а пострадали, как водится, мирные люди.

В начале января пассажирский Boeing летел из Тегерана в Киев. На борту – 127 человек. Перепутав с самолетом ВВС США, ПВО Ирана сбили его по ошибке.

И войны не надо. Еще один центр силы лишился союзника. Brexit – Великобритания больше не в Евросоюзе. На фоне борьбы с пандемией, которую в этот момент объявила ВОЗ, обострились отношения между оставшимися членами ЕС. Борьбе с COVID-19 единым фронтом союзники предпочли закрыться друг от друга на все замки. Скажи год назад, что шенгенская зона фактически прекратит существование, не поверили бы.

И пока весной врачи мира, как могли, боролись с эпидемией, сильные мира сего разбирались, кто стоит за появлением COVID-19, по сути, разрушившего привычное мироустройство. США так были заняты критикой и упреками в сторону Китая (мол, в Поднебесной скрывают реальные данные происхождения вируса), что упустили другую вспышку.

Во время ареста погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его смерть стала поводом для крупнейших в истории США протестов и породила антирасистское движение Black Lives Matter. Эти волнения лишь обострили и без того нервную обстановку в преддверии выборов в США. Тем временем, к кульминации близилась электоральная кампания в Беларуси. Проходила она под пристальными взглядами геополитических игроков и с Востока, и с Запада.

Если есть черноморско-балтийский ошейник, как на карте, Россия навеки становится региональной державой. На сегодняшний день в этом ошейнике есть только один пробел – Беларусь.

Алёна Сырова:

То, как белорусы выбирали свой путь, ожидаемо не устроило наших западных партнеров. ЕС озабочен делами Беларуси, которая не входит в их альянс, но входит в сферу интересов. Громче всех критиковали нас соседи – Литва и Польша. Кстати, на их же территории по простому стечению обстоятельств в августе проходили крупнейшие учения НАТО. По этому поводу напрягся даже наш союзник по ОДКБ – Россия. Чуть позже, когда эмоции поутихли, Президент Беларуси поделился мотивами принятия их решений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас снова могут разделить на клочки. Вы знаете, какая была Беларусь в 1921 году? Вот наша Беларусь. Вот эта часть – Польша, вот эта часть – России, а вот здесь – Мозырь и клочок к Припяти к Украине – это была Беларусь. Поделили. Я этого не хочу. А Россия ведь прекрасно понимает, что не дай бог потерять Беларусь. Это значит, нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены, знаете кого. И если бы только у них 9-10-го получился блицкриг, они захватили, как в Армении или Грузии, власть, обращаются на Запад. Они вводят войска по просьбе якобы законного правительства. Вот сценарий. И кто бы тут что сделал? Никто.

Алёна Сырова:

Но несмотря на расшатанную не без помощи извне обстановку внутри страны, напряженность на внешнем контуре, Беларусь все же удалось сохранить единой и независимой. Вместе с тем война оказалась совсем близко. Замороженный конфликт в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу. В споре за территории снова лилась кровь.

Мир заключили с привлечением России и Турции. Армения оказалась проигравшей в этой войне и отдала Азербайджану территории в Нагорном Карабахе. Убитые горем люди вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Пашиняна. Волнения удалось прекратить. А вот в Кыргызстане противостоять раскачанной ситуации не смогли. Под давлением уже экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

На Европу тем временем обрушилась волна терактов на религиозной почве. После того как за показ карикатур на пророка Мухаммеда был обезглавлен учитель истории во Франции и Эммануэль Макрон заявил о намерении бороться с исламским сепаратизмом, мусульмане объявили президенту Пятой республики войну.

Не без опасения весь мир следил за выборами в США, противостоянием Байден – Трамп. Скандалы, угрозы, упреки в непрозрачности, судебные иски, и, наконец, Джо Байден официально объявлен хозяином Белого дома. Как изменится политика Вашингтона после вступления в должность нового президента, покажет время.

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