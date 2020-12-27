«Нам важно быть очень сильными, мудрыми, уметь договариваться». Дмитрий Мезенцев подвёл итоги 2020 года

Новости Беларуси. Как бы ни ругали белорусскую власть за многовекторность, но стране в центре Европы на роду написано дружить со всеми, кто этого искренне хочет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более, когда речь идет о государствах, чьи народы максимально близки ментально друг к другу. Интервью с российским послом в Беларуси. Узнаем, каким это взаимовыгодное и взаимополезное сотрудничество видят наши братья с востока.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Год, сколь бы сложен он ни был, дал подтверждение миллионам граждан России, Беларуси того особого характера отношений, который сформирован не за 12 месяцев, не за несколько последних лет, а за нашу длинную единую историю. Мы видим подтверждение глубины и масштаба диалога национальных лидеров. Мы видим, что президент Владимир Владимирович Путин в диалоге с Александром Григорьевичем Лукашенко обсуждает всю широкую гамму вопросов двухсторонней обстановки, но лидеры государств не уходят от сверки позиций по широкому кругу вопросов международной повестки. «Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь»

Да, год был очень сложный. COVID-19, что называется, всех потрепал, мы его не ждали. Но это ведь и повод для испытаний, для осмысления глубины наших отношений, дружбы. Вы видите, что первая вакцина, российская вакцина «Спутник V», пришла на территорию Беларуси. И мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения того экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно, что вскоре, в начале года, первые партии вакцины поступят в республику для вакцинации. Это еще один повод для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств. «50 % всего внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию»

Мы видели, каким был форум регионов. Да, он прошел в online-формате. Новые акценты сделаны в поддержку реального сотрудничества городов-побратимов. Более чем 50 городов Республики Беларусь имеют побратимские соглашения с более чем сотней городов Российской Федерации. Важно наполнить эти отношения. Мы должны развивать потенциал сотрудничества торговли. Вы знаете, что примерно 50 % всего внешнеторгового оборота Беларуси приходится на Российскую Федерацию, а по блоку агрокомплекса это более 85 %. Важно обеспечить поставку тысяч тонн нефти, миллионов кубических метров газа, по широкой линейке обеспечить исполнение внешнеторговых договоров.

Если наши дружба, отношения, история, будущее и потенциал Союзного государства будут мериться только тоннами, километрами и кубометрами, то это странная дружба. Мы сегодня должны посмотреть, пройдя, в том числе, совместные испытания этим сложным годом, на то, что вновь подтверждено взаимодействие в оборонной сфере. Президент Путин очень четко и весомо сказал о том, что Беларусь в рамках возможной внешней угрозы никогда не останется одна. Подтверждены отношения в рамках ОДКБ, ближайший союзник. Мы видим, как успешно прошел год для Беларуси в рамках председательства в ЕАЭС. Сейчас эстафета председательства в СНГ тоже взята Беларусью. Надо еще отметить, что возглавляет Европейскую экономическую комиссию Михаил Мясникович, а генеральным секретарем ОДКБ стал генерал Станислав Зась. Видите, как много позиций за белорусами и за Беларусью! Но это и ответственность, и в том числе ответственность за осмысление нашей единой истории.

Национальные лидеры неоднократно подтверждали и твердо, неколебимо оценивали подвиг советского солдата и советского народа в защите родной земли как непреходящую ценность для нас. Мы видим, какие нападки мы испытываем. Мы видим последовательную ревизию и вымывание памяти о Великой Отечественной войне, к чему стремятся наши западные оппоненты. И не всегда они для нас партнеры, хотя мы стараемся, чтобы так и было. Мы переживали за тот сложный период, который пережила Беларусь в последние месяцы. Национальный лидер России сказал, что Россия всегда с белорусским народом, с братской Беларусью. «Есть глобальные планы отрыва Беларуси от России»