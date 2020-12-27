«Это будут незабываемые моменты в их жизни». Сотрудники СТВ для детей провели новогоднее мини-шоу в формате open air

Новости Беларуси. Новогоднюю эстафету подхватил и наш телеканал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Признаюсь, с волнением ехали к воспитанникам третьего столичного детского дома. Хотя лично мне перевоплощаться не пришлось, я играл роль ведущего этого праздника. Вопрос в другом: сегодня здесь 61 ребенок – это дети, которые остались без попечения родителей, а также ребята с особенностями развития. Поздравляли детишек на улице – новогоднее мини-шоу из-за пандемии прошло в формате open air. Не замерзнут дети? Будут радостно и весело нас встречать или... Но первые секунды общения все волнения развеяли – такой искренней радости в глазах ребят мы не видели давно. Наперебой – рассказать стишок и дать «пять» Деду Морозу. Как это было – смотрите наш видеоотчет.

Подопечных здесь любят по-настоящему, но у таких ребят, невзирая на это, обостренный дефицит внимания. Потому и СТВ включает безлимит позитива. Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»

Здравствуйте, ребята. Это телеканал СТВ, меня зовут Евгений Поболовец. И в нашем эфире сегодня «Детский огонек». Мы находимся в столичном детском доме № 3. И вот участники нашего новогоднего телешоу. Предлагаю начать с представления, которое подготовили наши участники. Итак, где же наш звукорежиссер?

Соблюдая эпиднормы, устраиваем экшен прямо на улице возле детдома. С чем приезжают телевизионщики? Конечно, со сценарием «Голубого огонька», и дети – его главные звезды!

Шар качнулся расписной, бусы зазвенели.

Пахнет свежестью лесной от смолистой ели.

У Снегурочки с утра новогодних дел гора,

Нужно снежной бахромой ей украсить лес одной,

А потом на праздник к детям

В золотой лететь карете.

Душевный экспромт. Программа получается, как говорят на ТВ, лайфовой, непринужденной и наполненной искренними эмоциями. Для них такие впечатления – уже подарок. Но как же и без презентов? Они бережно сложены под елкой.

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Телеканал СТВ благодарит партнеров за участие в этой благотворительной акции – это холдинг «Марко», компания «Свитанок», Mark Formelle, а также «Коммунарка».

К марафону добра подключились неравнодушные люди – компании-спонсоры. Из нужного – 35 пар обуви и предметы гардероба.

Подарить домашний уют и хорошее настроение ребятам в предновогодние дни решил один из самых успешных белорусских брендов – компания Mark Formelle. Теплая, комфортная, удобная одежда для дома, жизни и спорта пришлась по душе воспитанникам детского дома. Несмотря на явную занятость, компания никогда не забывает о тех, кому новогодние чудеса важнее других. Потому что чувствовать, что ты не один – это важное условие счастливого и беззаботного детства, которое должно быть у всех.

А для сладкого послевкусия такого интерактивного «Голубого огонька» – угощения от самого шоколадного места на столичной карте – кондитерской фабрики «Коммунарка». Именно здесь знают, как сделать праздник незабываемым. В преддверии Нового года на «Коммунарке» вообще начинается настоящее колдовство, ведь по рецепту в каждую конфету там обязательно добавляют счастье. Широкий ассортимент на любой вкус. Производство шоколада на «Коммунарке» – отточенный до мелочей творческий процесс, который учитывает опыт предыдущих поколений и не исключает использование новых идей и технологий.

Здравствуйте, друзья, мне так понравилось здесь! Все. Желаю вам хорошо себя вести. Пока!

Таисия Кузнецова, директор детского дома № 3 Минска:

Сегодня добрые взрослые волшебники – сотрудники «Столичного телевидения» – исполняют заветные желания наших детей: желания получить подарок и, конечно же, хорошие эмоции, настроение, встречу с Дедом Морозом. Мы, конечно, очень благодарны вам за помощь в одежде, в обуви, конечно, сладкие подарки для наших детей. Это будут незабываемые моменты в их жизни, потому что в этом году мы первый раз на улице, возле нашей красивой елки встречаем Деда Мороза, Снегурочку, и получают дети вот такие положительные эмоции в эти предновогодние дни.

От улыбок стало и нам светлее. А это ли не обыкновенное чудо?