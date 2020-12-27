Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»

Новости Беларуси. Новогоднюю эстафету подхватил и наш телеканал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Признаюсь, с волнением ехали к воспитанникам третьего столичного детского дома. Хотя лично мне перевоплощаться не пришлось, я играл роль ведущего этого праздника. Вопрос в другом: сегодня здесь 61 ребенок – это дети, которые остались без попечения родителей, а также ребята с особенностями развития. Поздравляли детишек на улице – новогоднее мини-шоу из-за пандемии прошло в формате open air. Не замерзнут дети? Будут радостно и весело нас встречать или...

Здравствуйте, ребятки, здравствуйте! Ой, какие вы хорошие! Привет-привет! Гостей ждали, готовились. И, конечно, как же без главного гвоздя предновогодней программы – Деда Мороза и Снегурочки. Самодеятельность – она такая: в эфире суровая правда, но даже в закулисье ненаигранные принципы – честность и открытость. А главное – любовь.

А сейчас шок-контент. Белобородый волшебник в нашей постановке никто иной, как гроза прайм-тайма Григорий Азаренок. Это для тех, кто вдруг в чудеса не верит. И обратите внимание, как к нему тянутся дети – чувствуя искренность, веря в чудеса.

– Загорелись огоньки на пушистой…

– Елке! Молодец!