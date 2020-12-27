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Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»

27 декабря 2020 16:26
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Новости Беларуси. Новогоднюю эстафету подхватил и наш телеканал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Признаюсь, с волнением ехали к воспитанникам третьего столичного детского дома. Хотя лично мне перевоплощаться не пришлось, я играл роль ведущего этого праздника. Вопрос в другом: сегодня здесь 61 ребенок  это дети, которые остались без попечения родителей, а также ребята с особенностями развития. Поздравляли детишек на улице – новогоднее мини-шоу из-за пандемии прошло в формате open air. Не замерзнут дети? Будут радостно и весело нас встречать или... 

Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»-1

Здравствуйте, ребятки, здравствуйте! Ой, какие вы хорошие! Привет-привет!

Гостей ждали, готовились. И, конечно, как же без главного гвоздя предновогодней программы – Деда Мороза и Снегурочки. Самодеятельность – она такая: в эфире суровая правда, но даже в закулисье ненаигранные принципы – честность и открытость. А главное – любовь.

Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»-4

А сейчас шок-контент. Белобородый волшебник в нашей постановке никто иной, как гроза прайм-тайма Григорий Азаренок. Это для тех, кто вдруг в чудеса не верит. И обратите внимание, как к нему тянутся дети – чувствуя искренность, веря в чудеса.

Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»-7

Загорелись огоньки на пушистой… 
Елке! Молодец!

Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»-10

Деда Мороза долго не отпускали, наперебой рассказывали стихи, присаживались на коленки и прижимались, словно напитываясь энергией. Стало понятно – праздник удался.

Григорий Азарёнок в костюме Деда Мороза поздравил деток с Новым годом: «Задёргали всю бороду, полицейскую машинку просили»-13

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ, Дед Мороз:
Получать подарки всегда приятно, а дарить их приятнее втройне. И тем более когда ты детям, которые чего-то недополучили в жизни по объективным обстоятельствам, которые находятся в детских домах, можешь принести сказку, чудо, радость. Это вдохновляет, дает энергию тебе и на работу, и на жизнь, и на творчество уже дальнейшее. Очень радует, что детишки очень такие открытые – просто задергали всю бороду, играли со мной, полицейскую машинку просили. То есть отличное настроение, поэтому прекрасный праздник должен наступить, должен прийти в каждую семью, к каждому ребенку.

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# Новый год # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Поболовец # Фотофакт

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