Цифровая революция уже здесь! Прорывные разработки представили на Digital Expo-2025

В Минске начала работу одна из главных технологических выставок международного уровня – Digital Expo-2025. Тысячи гостей, десятки инновационных площадок и прорывные разработки. Форум объединил ведущие IT-компании, стартапы и научные центры из Беларуси, России и Китая, став площадкой для обмена идеями и опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 90 участников представили свои лучшие инновационные решения. О том, чем удивил первый день форума, расскажет Элла Маркевич.

Белорусские инновационные нагревательные полы – аналогов нет в СНГ. В основе – карбоновый кабель, который способен выдерживать температуру до 1700 градусов Цельсия. Это делает их надежными и безопасными для использования в различных условиях. И область применения широкая – от жилых помещений до АПК.

Владимир Частов, директор компании по разработке и производству систем отопления:

Люди сделали посев культуры в парнике, в мае пришли заморозки, и все культуры погибли. Вот эта система делает безопасными наши посевы. И в сельском хозяйстве, в птичниках, там, где разводят цыплят, там, где разводят телят, поросят, для подогрева яслей. Это экономичный способ решить вопрос выращивания молодняка.

Оперативно и своевременно. Еще одна белорусская разработка – комплексная система связи для медучреждений. Она обеспечивает мгновенный вызов медперсонала и врача, ведение электронной базы пациентов и даже интеграцию с медоборудованием. Уникальная особенность – способность работать более получаса без электричества.

Александр Родионов, начальник отдела продаж в IT-компании:

Эти разработки наши, они могут быть адаптированы под реалии нашего дня без привлечения иностранных специалистов здесь, в Беларуси. Сейчас установлена в городе Могилеве подобная палатная связь. Рядом с флагманами – студенческие и школьные стартапы. Кира Макаренко создала образовательную игру для начальных классов. Просто, ярко и познавательно. Дети решают математические примеры в интерактивной форме, тем самым помогают герою Вилли. Игра предлагает два уровня сложности, что позволяет адаптировать обучение под разные степени подготовки.