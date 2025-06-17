Почему молочка – «лицо» Беларуси на мировом рынке? Вот цифры, которые объясняют всё

И в этом смысле «молочные реки» в Беларуси уж точно с «валютными берегами». Иными словами, заметную часть прибыли от национального экспорта мы получаем именно благодаря молочным позициям. И вот всего две цифры, которые объясняют все – и наш мировой статус в этой сфере, и, как следствие, особое отношений Президента к ней.

Корова-кормилица – то, о чем 17 июня говорил Президент. В контексте сегодняшних новостей это действительно не просто красивая метафора. В масштабах государства это категория экономическая. Ведь молочная отрасль – без преувеличения наше лицо на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, Беларусь, производя 1 % от мирового объема молока, занимает, внимание, 6 % в структуре мирового экспорта такой продукции и входит в число главных экспортеров наряду с Новой Зеландией, странами Евросоюза, США и Австралией. При этом в Беларуси один из самых высоких в мире уровень самообеспеченности молочными продуктами – 283 %. Иными словами, мы производим почти в 3 раза больше, чем нам нужно самим. Отсюда и колоссальный экспортный потенциал. И здесь мы на схожих позициях, например, с Данией, а это лидер Евросоюза. Для сравнения – в Германии, Франции, Австрии и Польше эта цифра более чем вдвое ниже. А вот в Испании, Румынии, Греции, Швеции – меньше сотни, то есть здесь вынуждены молоко импортировать.

При этом Беларусь и в лидерах мирового рейтинга потребления цельномолочной продукции и масла. Здесь мы оставили позади все страны Евросоюза, а также Канаду и США. Молоко, кефир, йогурт, творог – этих продуктов мы производим более 113 кг на человека, в Новой Зеландии – чуть больше 100, в Канаде – 70, в США – еще меньше, в странах Европы – около 50, в соседней России – 48. Одна из наших топовых мировых позиций, конечно, сливочное масло. Это один из основных экспортных товаров, а еще у нас второе место в мире по уровню потребления этого продукта. Больше только у Новой Зеландии. Белорусы покупают в среднем 4,7 кг масла на человека. В Канаде – меньше 4, в США и России – чуть больше 2,5.

Иными словами, все это штрихи к портрету действительно экономически независимого государства (вот даже на таком частном примере), государства, которое не пустило с молотка эту, по сути, «золотую» отрасль в 1990-е. Вспомните, желающих было немало. Каждая из советских республик – «советских осколков» – тогда пошли по собственному, порой очень разному пути. Молодая Беларусь предпочла сохранить базу и на ней строить суверенную экономику.