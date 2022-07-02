«Несколько часов прямого эфира». Что ждёт зрителей 3 июля и какие проекты уже реализованы, рассказал гендиректор СТВ

День Независимости – это еще и семейный праздник. Многие выходят в этот день на гуляния полным составом. Благо, что афиша и простор для выбора – развлечения по душе найдут для себя абсолютно все, от мала до велика. Но даже если вы решили провести этот день дома, то у вас есть возможность в полной мере окунуться в праздничную атмосферу. Национальные телеканалы подготовили для своих телезрителей богатую программу: культовые фильмы, прямые включения с памятных мест и хроника этого дня едва ли не поминутно во всех эфирах. «Столичное телевидение» решило не ограничиваться выпусками новостей и подготовило целый марафон, посвященный Дню Независимости. Узнаем все у первого лица канала. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко. Александра Каштанова, ведущая:

Мы уже озвучили, что команда телевизионщиков под вашим руководством готовит масштабный проект к 3 июля. Понятно, что все в эфире будет завтра. Но может вы хоть чуть-чуть рассекретите, чего же ждать нашим телезрителям? «Выездная студия, несколько часов прямого эфира из центра Минска». Что ожидает зрителей СТВ 3 июля?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Нашим телезрителям надо ждать праздничный марафон с символическим названием «Под мирным небом». Это будет выездная студия, несколько часов прямого эфира из центра Минска, у Троицкого предместья. Историческая память, достижения независимой Беларуси, белорусы, которыми мы гордимся, – вот главные темы, которые будут лейтмотивом наших сюжетов.

Юрий Царев, ведущий:

Это же не все в праздничной линейке. Наверняка есть еще какие-то сюрпризы для наших зрителей? «Мы записали участников тех событий». О масштабном документальном проекте «Республика со звездочкой: время побеждать» Александр Осенко:

Конечно. Мы подготовили масштабный документальный проект «Республика со звездочкой: время побеждать».

Это история о партизанском движении в нашей стране, которое было во время Великой Отечественной войны. О Полоцко-Лепельской зоне, которая была в глубоком тылу врага с осени 1941-го по апрель 1944 года. Столица этой Полоцко-Лепельской зоны – городской поселок Ушачи. Трудно себе представить, но в это время в Ушачах развевался советский флаг, люди жили мирной жизнью. У них даже работали слесарные мастерские, мельницы, школы. То есть настолько была организована оборона на оккупированной территории, что люди могли себе позволить жить прежней жизнью, несмотря на то, что происходит на внешнем периметре.

Уникальность этого проекта в том, что мы записали участников тех событий. Они были детьми, и они рассказывают то, что было в тот момент. И это забывать нельзя, чтобы не было подмены понятий о той войне, в которой победил советский солдат.

Александра Каштанова:

Но курс на патриотическое воспитание и сохранение памяти у нас все-таки не только 3 июля, но и на протяжении всего года. Скажите, какие проекты вы хотели бы выделить? Наш телеканал активно освещает события Великой Отечественной войны Александр Осенко:

Мы очень активно освещаем события Великой Отечественной войны на протяжении этого года – Год исторической памяти. Великолепный был марафон на 9 Мая.

Мы чтим память тех, кто погиб за освобождение нашей страны. Ведь у нас праздник 3 июля – День Независимости, это дата освобождения нашей столицы, города Минска. Мы не забываем подвиг наших дедов, прадедов, мы это проносим через годы. Мы это рассказываем нашему поколению – новому, молодому.

Александра Каштанова:

Сейчас дети, как и мы, воспитаны на историях своих бабушек и дедушек. Я своему ребенку рассказываю историю своей прабабушки. Она не верит в это, что такое могло быть, ей страшно. И она думает, что это какие-то чудесные героические поступки. Скажите, почему сейчас важно, чтобы контент был воспитательным? О проекте «Герои моей семьи»: дети рассказывают о своих прадедушках, прабабушках. Видно, что они гордятся ими Александр Осенко:

Один из проектов нашей компании – «Герои моей семьи». Он до сих пор у нас идет на телеканале. Закончится он завтра, 3 июля. Именно дети рассказывали о своих прадедушках, прабабушках. Видно, что они гордятся своими предками, потому что героические поступки всегда вдохновляют.

Юрий Царев:

Александр Александрович, завтра праздник – 3 июля, День Независимости. Это главный праздник в нашей стране. У вас есть возможность поздравить наших телезрителей. «Цените нашу Беларусь, цените мирное небо над головой»