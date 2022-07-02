Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости

Новости Беларуси. В Минском районе Дню Независимости посвятили велопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники преодолели в общей сложности более 20 километров.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

Решили как-то по-особому отдать дань уважения защитникам Отечества, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Сама мысль провести велопробег может быть и банальна – не мы первые, но именно велопробег даже в такую экстремальную жару максимально сплачивает коллектив, развивает чувство взаимовыручки, взаимопомощи, ну и для коллектива это тоже дорогого стоит.