Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости

Новости Беларуси. В Минском районе Дню Независимости посвятили велопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники преодолели в общей сложности более 20 километров.
Новости Беларуси. В Минском районе Дню Независимости посвятили велопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники преодолели в общей сложности более 20 километров.
Крутили педали, наслаждаясь красотами Беларуси, военнослужащие командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вместе с женами и своими детьми.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Решили как-то по-особому отдать дань уважения защитникам Отечества, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Сама мысль провести велопробег может быть и банальна – не мы первые, но именно велопробег даже в такую экстремальную жару максимально сплачивает коллектив, развивает чувство взаимовыручки, взаимопомощи, ну и для коллектива это тоже дорогого стоит.
Конечной точкой маршрута стал памятник воинам 100-й стрелковой дивизии в Острошицком городке. К нему возложили цветы.