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Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости

02 июля 2022 10:02
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Новости Беларуси. В Минском районе Дню Независимости посвятили велопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники преодолели в общей сложности более 20 километров.

Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости-1

Крутили педали, наслаждаясь красотами Беларуси, военнослужащие командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вместе с женами и своими детьми.

Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости-4

Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости-6

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Решили как-то по-особому отдать дань уважения защитникам Отечества, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Сама мысль провести велопробег может быть и банальна – не мы первые, но именно велопробег даже в такую экстремальную жару максимально сплачивает коллектив, развивает чувство взаимовыручки, взаимопомощи, ну и для коллектива это тоже дорогого стоит.

Военнослужащие отправились в велопробег по Минскому району. Заезд они посвятили Дню Независимости-9

Конечной точкой маршрута стал памятник воинам 100-й стрелковой дивизии в Острошицком городке. К нему возложили цветы.

# День Независимости # общество # Анатолий Булавко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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