«Каждый ветеран не останется один». В Минской области продолжается марафон поздравлений ко Дню Победы

В Минской области продолжается марафон поздравлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все внимание накануне 9 Мая нашим любимым ветеранам. Затронуты все уголочки центрального региона. Сегодня, 7 мая, гости у Станислава Антоновича Жибуля. И не с пустыми руками – с подарками и даже концертом. А еще к празднику нагрудный знак – юбилейная медаль «80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков».

Для Станислава Жибуля Великая Отечественная война началась в 14 лет. На его родную деревню Плашево постоянно нападали карательные отряды. Они грабили мирное население и устраивали облавы. Молодежь и здоровое население угоняли на принудительные работы в Германию. Но Станислав тогда сумел избежать этой участи. Через время его призвали в действующую армию. Юноша был определен в пехотные войска.

Станислав Жибуль, ветеран Великой Отечественной войны:

В 17 лет был мальчишка, как говорится, еще молодой, неопытный такой. В 18 лет защищали как могли.

При наступательных операциях пулеметные расчеты выдвигались на передовые позиции и обеспечивали подавление огневых точек противника, а при отходе прикрывали фланги. Так, во время боевых действий Станислав Жибуль был тяжело ранен. Требовалось длительное восстановление.

Подробности в видео.

И вот он, приятный и ценный подарок. Станиславу Антоновичу вручили юбилейную медаль «80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков».