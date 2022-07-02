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«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске

02 июля 2022 11:41
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Новости Беларуси. В Минске 2 июля открыли памятный знак «Живая память благодарных поколений». Этот мемориал объединил десятки тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске-1

Дети, внуки и правнуки поколения победителей собрали более 130 тысяч монет, которые стали частью этого знакового изваяния. Их привозили со всей страны, расплавили и залили в один из элементов мемориала – ствол дерева – символ жизни и долголетия. Памятник стал действительно всенародным.

Общенациональная акция состоялась по инициативе благотворительного фонда имени Алексея Талая. Первыми цветы к новому мемориалу возложили представители юной и независимой Беларуси.

«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске-4

Елизавета Янута, волонтер благотворительного фонда:
Мы с нашей 26-й школой сдавали монетки. И одна из этих монеток, возможно, находится в этом памятнике на данный момент. И я считаю, это очень важный проект для всех поколений нашей страны. Он связывает.

«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске-7

Алексей Талай, директор благотворительного фонда, общественный деятель:
Этот памятник сегодня здесь, в парке Победы, стоит и будет напоминанием каждому, если где-то появится какое-то сомнение в сердце: чьих ты будешь, человек? Помнишь ли ты своих дедов? Сможешь ли ты устоять под потоком информационных технологий и агрессии и остаться в состоянии адекватного восприятия действительности, понимать, что только от тебя сейчас все зависит? Взяв всю ответственность на себя, мы сможем сохранить свою страну, нашу любимую Беларусь.

«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске-10

Эта акция уже расширила масштаб до пространства Союзного государства. В сентябре будет объявлено о сборе монет в России. И уже в скором времени подобный мемориал появится в Москве.

# Памятники Минска # общество # Алексей Талай # Елизавета Янута # Фотофакт

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