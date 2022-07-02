«Важный проект для всех поколений». Новый мемориал появился в парке Победы в Минске

Новости Беларуси. В Минске 2 июля открыли памятный знак «Живая память благодарных поколений». Этот мемориал объединил десятки тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети, внуки и правнуки поколения победителей собрали более 130 тысяч монет, которые стали частью этого знакового изваяния. Их привозили со всей страны, расплавили и залили в один из элементов мемориала – ствол дерева – символ жизни и долголетия. Памятник стал действительно всенародным.

Общенациональная акция состоялась по инициативе благотворительного фонда имени Алексея Талая. Первыми цветы к новому мемориалу возложили представители юной и независимой Беларуси.