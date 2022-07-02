У Кургана Славы 3 июля соберутся представители 27 населённых пунктов, награждённых вымпелами по Указу ­­Президента

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия 3 июля начнутся у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Торжественные мероприятия 3 июля начнутся у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там соберутся почтить память погибших и возложить цветы представители 27 городов и населенных пунктов, награжденных по Указу Президента вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Присоединиться к торжеству можно с самого утра.
Гордые знамена для особенных городов. Какие населенные пункты награждали вымпелами?