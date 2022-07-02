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У Кургана Славы 3 июля соберутся представители 27 населённых пунктов, награждённых вымпелами по Указу ­­Президента

02 июля 2022 11:05
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия 3 июля начнутся у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Кургана Славы 3 июля соберутся представители 27 населённых пунктов, награждённых вымпелами по Указу ­­Президента-1

Там соберутся почтить память погибших и возложить цветы представители 27 городов и населенных пунктов, награжденных по Указу ­­Президента вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Присоединиться к торжеству можно с самого утра.

Гордые знамена для особенных городов. Какие населенные пункты награждали вымпелами?  

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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