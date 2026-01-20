«Мы очень важны для американцев» – Лазуткин о приглашении Беларуси в Совет мира

«Оно свидетельствует об огромном международном авторитете!» – Дик о приглашение Лукашенко в Совет мира.

Свидетельство международного авторитета нашей страны и Президента. Так эксперты комментируют приглашение Минска в Совет мира, который созывает глава Белого дома. Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа с предложением участвовать в новом объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель его создания – содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления, а также обеспечение прочного мира в регионах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой их возникновения. Минск всегда поддерживал дипломатическое решение любых споров. Миротворческая миссия полностью соответствует внешнеполитическим приоритетам нашей страны. Соединенные Штаты видят Беларусь как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира.

Андрей Лазуткин, политолог: Роль Беларуси велика не столько там, на Ближнем Востоке, есть, наверное, более важные игроки. Но что касается нашей региональной безопасности, вопросов Украины, вопросов Балтики, вопросов Польши, Литвы, транзита, который идет через Беларусь, мы очень важны для американцев. Поэтому нам эта площадка тоже интересна, это дополнительные контакты с Вашингтоном. У нас с ними идет переговорный процесс довольно успешно. Несмотря на все проблемы, которые были там в последнее время с Венесуэлой, с Ираном, тем не менее с американцами надо разговаривать. И в целом для Беларуси это большой шаг вперед, потому что нас очень долго пытались изолировать.

Совет мира по задумке Вашингтона на начальном этапе будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы. Напомним, этот конфликт начался после атаки ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023-го. С тех пор, по данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских ударов погибли более 70 тысяч человек.

Будет ли модель Совета мира меняться по мере его деятельности? Ответил аналитик БИСИ.

Президент США планирует утвердить полный текст устава Совета мира 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это необходимо для официального запуска инициативы. На данный момент Дональд Трамп пригласил несколько десятков лидеров совместно содействовать миру. Помимо Александра Лукашенко, среди приглашенных – главы России, Египта, Аргентины, Казахстана, Бразилии и представители ряда стран ЕС.