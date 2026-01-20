Поддержка материнства и детства, а также обеспечение равных возможностей для образования и досуга каждого ребенка, вне зависимости от физических особенностей. В Совете Республики определили приоритеты сотрудничества с ЮНИСЕФ на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа взаимодействия охватит широкий спектр задач: от адресной помощи сиротам и многодетным семьям до масштабных проектов по борьбе с травлей детей в школах и интернете. Дальнейшее развитие получат инклюзивные платформы. Особое внимание уделят профориентации ребят с инвалидностью и поддержке детей с особенностями развития. Масштабирование этой работы на регионы позволит сделать защиту интересов юных граждан еще эффективнее.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: Мы сотрудничаем с ЮНИСЕФ уже более 70 лет, с момента основания этой организации. И на протяжении последних 30 лет работаем с позиции присутствия в Республике Беларусь офиса этой организации, которая занимается помощью детям. И, конечно, за эти годы, за 30 лет нашего взаимодействия с представительством ЮНИСЕФ в Республике Беларусь проделана очень большая работа по поддержке детей, по поддержке семьи, по поддержке материнства и детства.

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

ЮНИСЕФ очень тесно, эффективно взаимодействует с линейными министерствами и ведомствами на самом высоком уровне. У нас очень продуктивные отношения и реализация проектов, где мы видим роль Совета Республики в том, что у нас есть потенциал значительно усилить межведомственную координацию в различных вопросах.

Работа ЮНИСЕФ в Беларуси нацелена на практическую реализацию положений Конвенции ООН о правах ребенка. Фонд выступает экспертной площадкой, приносит международный опыт, помогая его внедрять в нашу систему образования, здравоохранения и социальной защиты.