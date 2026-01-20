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В Минской области предприятия ЖКХ расчистили почти 2 тыс. километров дорог

20 января 2026 14:10
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Предприятия ЖКХ региона очистили почти 2 тысячи километров дорог и вывезли более 8,5 тысячи кубометров снега. В усиленном режиме работают и специалисты Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области предприятия ЖКХ расчистили почти 2 тыс. километров дорог-2

Для оперативной расчистки дорог задействована вся техника. Это пескоразбрасыватели и тракторы с отвалами. С начала снегопада на специально отведенный полигон здесь вывезено более 10 тысяч кубических метров снега.

В Минской области предприятия ЖКХ расчистили почти 2 тыс. километров дорог-4

Денис Ефимов, заместитель директора Несвижского ЖКХ:
Все люди обращаются к нам непосредственно в диспетчерскую либо оставляют заявки на 115. И по мере их поступления мы их расчищаем. Где-то какие-то места, которые, может быть, не доехали, пропустили, либо людям оказываем помощь. Чтобы они могли беспрепятственно передвигаться, где-то подъехать.

В Минской области предприятия ЖКХ расчистили почти 2 тыс. километров дорог-6

К работе активно подключились предприятия АПК и сельхозорганизации. А за лопаты во дворах взялись жильцы. Оперативно расчистили парковки и тротуары.

# Дороги # ЖКХ # снег

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