Аграрии Беларуси готовятся к новому сезону весенних полевых работ

У белорусских аграриев нынешняя зима не вызывает опасений за будущий урожай. Благодаря мощному снежному покрову – низкие температуры посевы переносят хорошо. Планомерно идет подготовка в весеннему севу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас агрономы проверяют семена, накапливаются удобрения. Механизаторы заняты ремонтом техники. Ожидается значительное обновление парка: только в Минской области планируют закупить более сотни энергонасыщенных тракторов.

Александр Малеев, генеральный директор ОАО «Минскоблагросервис»:

Особо сложные ремонты будут производиться на спецточках «Минскоблагросервиса». Это капитальный ремонт тракторов энергонасыщенных, посевных агрегатов. В прошлом году был освоен новый ремонт – очень тонкая тема. Фронтальных погрузчиков «Амкодор» отремонтировано порядка 40 единиц. Надо осуществлять, чтобы к 1 марта почвообрабатывающие и трактора были на линейке готовности – это основополагающее. Дальше уже пойдет кормозаготовка к 1 мая, и дальше – зерно. Сейчас основной упор – на посевную.

Напомним, по итогам 2025 года в Беларуси удалось собрать рекордный урожай. Почти четверть зерновых и зернобобовых собрали с полей Минской области. В новом сезоне аграрии ставят цель превысить эту планку.