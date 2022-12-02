Лукашенко о централизованном экзамене: «В какой-то степени вы увидите уровень знаний, но не в целом»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, что в итоге свои аргументы привели все из присутствующих на совещании, а в белом зале были и начальники управления образования, и ректоры вузов, и глава РИКЗ. Все уверены в том, что новая система позволит максимально непредвзято оценить реальные знания абитуриентов и скорректировать кадровую, учебную политику относительно школьной системы образования. Ведь централизованный экзамен по факту станет еще и экзаменом на предмет объективности оценки знаний школьных учителей.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: Введение централизованного экзамена, мы полагаем, это не только возможность проведения итоговой аттестации каждого выпускника школы, но и получение абсолютно объективного среза реального состояния знаний всех наших учащихся. Более того, каждый учитель прекрасно понимает: ту оценку, которую он выставит годовую, можно сравнить с той, которую он получит независимо на централизованном экзамене. Это мощнейший стимул для повышения качества образования в наших школах.

Александр Лукашенко , Президент Республики Беларусь : В какой-то степени вы увидите уровень знаний, но не в целом. По русскому языку, обязательно литературе вы увидите, а вот тут – по выбору. Вы не будете знать, насколько я подготовлен – допустим, математику иду сдавать – по истории, обществоведению, по естественным наукам.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

А средний балл аттестата? Это же тоже зависит.

Александр Лукашенко:

Ну так чего тут париться тогда, по среднему баллу будем знать?

Игорь Карпенко:

Потому что это в любом случае будет работать.

Александр Лукашенко:

Характеристики напишем, писал я характеристики. Поэтому я к чему говорю, да, мы какой-то уровень будем, школу подстегнем, но в целом мы знать не будем. Если есть инспекторские или министерские у вас там экзамены и контрольные, вы видите, как они работают в школе.

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