Прямой эфир

Центр пляжных видов спорта официально открыт в Минске

20 января 2026 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Центр пляжных видов спорта официально открыт в Минске. Строительство объекта при поддержке НОК Беларуси продолжалось полтора года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Центр пляжных видов спорта официально открыт в Минске-1

В центре предусмотрено вертикальное разделение зала, что позволит трансформировать игровое поле. Заполнено оно кварцевым песком с системой подогрева под игровыми площадками. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по пляжным волейболу, футболу, гандболу, а также по фрисби-фристайлу и другим видам спорта. 

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
У нас был маленький частный один корт, на который был весь миллионный город. Сейчас есть возможность тренироваться в очень хороших условиях. Для всех любителей пляжного волейбола, для детей, которые наконец-то теперь будут иметь возможность в холодное время года приходить, и тренироваться, и играть.

# Спорт Беларуси # Алла Тетерина

Другие новости рубрики

Все новости
Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт
20 января 2026 10:32

Камила Валиева официально объявила о возвращении в спорт

Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ
19 января 2026 20:15

Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ

Шайба Данилы Паливко принесла «Металлургу» победу в матче КХЛ
19 января 2026 20:12

Шайба Данилы Паливко принесла «Металлургу» победу в матче КХЛ