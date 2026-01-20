Центр пляжных видов спорта официально открыт в Минске

В центре предусмотрено вертикальное разделение зала, что позволит трансформировать игровое поле. Заполнено оно кварцевым песком с системой подогрева под игровыми площадками. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по пляжным волейболу, футболу, гандболу, а также по фрисби-фристайлу и другим видам спорта.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

У нас был маленький частный один корт, на который был весь миллионный город. Сейчас есть возможность тренироваться в очень хороших условиях. Для всех любителей пляжного волейбола, для детей, которые наконец-то теперь будут иметь возможность в холодное время года приходить, и тренироваться, и играть.