Фермеры ЕС протестуют перед Европарламентом против соглашения МЕРКОСУР

Европейские фермеры продолжают войну за свое выживание. Сегодня, 20 января, более 4 000 сельхозпроизводителей из Франции при поддержке коллег из других стран ворвались на тракторах в Страсбург, где взяли в осаду здание Европейского парламента. Они выступают против торгового соглашения ЕС со странами Латинской Америки и требуют отказаться от его подписания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для фермеров это последний шанс обратить внимание на то, в каком бедственном положении они окажутся, когда договор вступит в силу. Хлынувшая на рынок дешевая продукция приведет к массовому разорению хозяйств в Европе. Жесткие правила сельхозпроизводства, по которым заставляет работать своих же фермеров Брюссель, просто уничтожают аграрную отрасль.

Марко Вуэрих, фермер (Италия):

Мы здесь, потому что не согласны с подписанием договора МЕРКОСУР, поскольку он уничтожает нас и наши хозяйства. Поэтому, если одни и те же правила не применяются ко всем, мы не можем рассчитывать на будущее для нашего сельскохозяйственного бизнеса или на то, что наша молодежь останется в стране, будет заботиться о земле. И что наиболее важно – построит будущее и обеспечит финансовую жизнеспособность своих ферм.

Протестующие считают, что торговое соглашение МЕРКОСУР не соответствует европейскому праву. Вместо того чтобы голосовать за документ, его надо передать на рассмотрение в высший суд ЕС, а европейским парламентариям вместо того, чтобы думать о благополучии зарубежных сельхозпроизводителей, стоит позаботиться о тех, кто сейчас кормит жителей Европы.