Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ

По-разному для белорусов сложились матчи в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Виннипег» – 2:0. Наш защитник провел на льду почти 20 минут, нанес два броска, но в результативных атаках участия не принимал. Всего в этом сезоне в активе уроженца Жлобина 21 очков в 47 матчах. «Колорадо» на домашней площадке уверенно разобрался с «Вашингтоном» – 5:2.У победителей белорусский защитник Илья Соловьев провел на льду 8 минут, дважды бросил мимо ворот.

В составе столичной команды нападающий Алексей Протас отыграл 18,5 минут, трижды угрожал воротам соперника. Показатель полезности белоруса – «-1». Еще один наш форвард, Егор Шарангович, не помог «Калгари» в поединке с «Нью-Джерси». Канадцы уступили в овертайме 1:2. Шарангович отыграл 17 минут, нанес три броска в створ и завершил встречу с показателем полезности «-1». Всего в этом сезоне нападающий в 45 матчах набрал 19 очков.