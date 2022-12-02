На сколько выросла зарплата у бюджетного сектора и кто получит ещё больше в 2023 году?

Новости Беларуси. Работники бюджетной сферы получат финансовую поддержку из резервного фонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выплаты стимулирующего характера будет направлено более 130 миллионов рублей. Решение уже одобрено главой государства. Правительство соответствующее постановление примет в ближайшее время. О каких выплатах идет речь, сказались ли они на росте заработной платы и что ожидает бюджетников в 2023 году, расскажет Александра Качан.

Конкретные меры поддержки бюджетного сектора в залах правительства в 2022-м обсуждались не единожды. Подходы были одобрены главой государства, и руководством страны принимались конкретные решения. В первую очередь, базовая ставка как основа зарплаты бюджетников – она в этом году увеличивалась шесть раз. И суммарно выросла почти на 7 %. Плюс к этому различного рода выплаты, надбавки, индексации.

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Беларуси:

В целом, как результат всех этих принятых мер, мы ожидаем в текущем году среднюю заработную плату по бюджетной сфере 1 258 рублей. И рост к прошлому году 110,1 %. Будет ли продолжаться поддержка бюджетников в 2023-м? Вот что рассказал министр финансов.

Решения затронули учителей, воспитателей, работников культуры и соцсферы, медиков. Для последних, например, с 1 июля этого года «ковидные доплаты» трансформировали в надбавки. Отметим, изменения коснулись всего медпресонала, что позволило не просто сохранить уровень заработной платы, но и повысить его. И если сравнить с доковидным периодом, рост – более чем на 50 %.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В настоящее время в Министерстве здравоохранения проводится работа по проработке вопроса по введению других стимулирующих надбавок, которые позволят не просто сохранить, но и повысить заработную плату с начала 2023 года. Я бы хотела анонсировать, что заработная плата будет повышаться не только у медицинских работников, но и у всех работников здравоохранения, в том числе у профессорско-преподавательского состава, которые работают в наших высших учебных заведениях и оказывают лечебную помощь.

Положительная динамика по росту зарплаты наблюдается и в сфере образования. Свой вклад также внесли меры финансовой поддержки. С 1 января была введена надбавка классным руководителям, а с начала сентября надбавку увеличили воспитателям и их помощникам. Как и в здравоохранении, отрасль продолжит двигаться выбранным курсом.