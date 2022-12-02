«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч

Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми.

Рейд по неплательщикам алиментов – на них заявлений больше всего. Громкий звонок в домофон по одному из адресов во Фрунзенском районе столицы откровенно резонирует с умиротворенными зимними сумерками. О дисгармонии не только в природе, но и в семейных отношениях свидетельствует визит судебных исполнителей. В этой квартире проживает минчанин Виталий, задолжавший более 11 тысяч рублей. Как утверждает мужчина, корень зла – работодатель, который последние три месяца ни платит ни копейки. «Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребенку – история одной белоруски (подробности).

– А где это деньги не платят? Что за контора? Частники какие-то?

– Ну, ипэшники не дают деньги, а жить-то надо как-то. Там должны нам около 3 000. Наталья – законная жена Виталия. Супруги живут под одной крышей, ведут совместное хозяйство. Нажили троих детей. В общем, казалось бы, все как у всех. Да не все. На алименты жена все же подала.

– А как это у вас, дети, живете вместе, а жена подала на алименты?

– Пошутила моя просто.

– Чем-то вы ее обидели или разозлили.

– Разозлил. Долг копится с 2020 года. Многодетный отец уже не первый раз встречает гостей в форме. Подписал не один десяток протоколов, сегодня ставит автограф под следующим. В прошлый свой визит судебные исполнители наложили арест на имущество. Но долг до сих пор не погашен. В аскетичной обстановке уже под изъятие попадает телевизор, продажа которого сможет частично покрыть алименты. Настроение мужчины заметно падает.

– У вас телевизор в прошлый раз арестовывался. Надо забирать.

– Неее.

– Будем изымать, реализовывать, помогать вам оплачивать.

– Оплатим, как раз сегодня, если денежка на счет поступит. Неплательщика обязательно предупреждают о 10-дневном сроке добровольного погашения задолженности. В противном случае имущество будет реализовано с торгов, а полученные деньги направят на погашение алиментного долга.

– А если, я сегодня оплачу?

– Вам надо будет оплатить всю задолженность.

– Все 11 тысяч?

– Да.

– Разувайтесь.

– А так все хорошо начиналось.

– Мама нас убьет сегодня. Теперь долг в 11 тысяч станет чуть меньше. Но от этого, как признается хозяин квартиры, ни горячо, ни холодно. Ведь, кроме задолженности по алиментам, накопились и просрочки по кредиту.