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«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч

02 декабря 2022 18:36
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Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми.  

«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч-1

Рейд по неплательщикам алиментов – на них заявлений больше всего. Громкий звонок в домофон по одному из адресов во Фрунзенском районе столицы откровенно резонирует с умиротворенными зимними сумерками. О дисгармонии не только в природе, но и в семейных отношениях свидетельствует визит судебных исполнителей. В этой квартире проживает минчанин Виталий, задолжавший более 11 тысяч рублей. Как утверждает мужчина, корень зла – работодатель, который последние три месяца ни платит ни копейки.  

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребенку – история одной белоруски (подробности).  

«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч-4

– А где это деньги не платят? Что за контора? Частники какие-то?  
– Ну, ипэшники не дают деньги, а жить-то надо как-то. Там должны нам около 3 000.  

Наталья – законная жена Виталия. Супруги живут под одной крышей, ведут совместное хозяйство. Нажили троих детей. В общем, казалось бы, все как у всех. Да не все. На алименты жена все же подала.  

«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч-7

– А как это у вас, дети, живете вместе, а жена подала на алименты?  
– Пошутила моя просто.  
– Чем-то вы ее обидели или разозлили.  
– Разозлил.  

Долг копится с 2020 года. Многодетный отец уже не первый раз встречает гостей в форме. Подписал не один десяток протоколов, сегодня ставит автограф под следующим.  

В прошлый свой визит судебные исполнители наложили арест на имущество. Но долг до сих пор не погашен. В аскетичной обстановке уже под изъятие попадает телевизор, продажа которого сможет частично покрыть алименты. Настроение мужчины заметно падает.  

«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч-10

– У вас телевизор в прошлый раз арестовывался. Надо забирать.  
– Неее.  
– Будем изымать, реализовывать, помогать вам оплачивать.  
– Оплатим, как раз сегодня, если денежка на счет поступит.  

Неплательщика обязательно предупреждают о 10-дневном сроке добровольного погашения задолженности. В противном случае имущество будет реализовано с торгов, а полученные деньги направят на погашение алиментного долга.  

«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч-13

– А если, я сегодня оплачу?  
– Вам надо будет оплатить всю задолженность.  
– Все 11 тысяч?  
– Да.  
– Разувайтесь.  
– А так все хорошо начиналось.  
Мама нас убьет сегодня.  

Теперь долг в 11 тысяч станет чуть меньше. Но от этого, как признается хозяин квартиры, ни горячо, ни холодно. Ведь, кроме задолженности по алиментам, накопились и просрочки по кредиту.  

«Пошутила моя просто». Минчанин живёт с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч-16

Пошел коронавирус этот, я на маршрутке работал. Если выходило 40 рублей в день, это очень хорошо было. В школу тетрадку надо купить и покушать надо что-то. Не получалось у нас кредит платить.  

Но это к делу не пришьешь. Так или иначе, платить придется. У долгов по алиментам нет срока давности.  

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# Брак и семья # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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