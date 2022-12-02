«Два централизованных экзамена». Иванец перечислил главные новшества в белорусском образовании

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Будут расширены льготные категории поступления без экзаменов для одаренной, талантливой молодежи. В дополнение к существующим победителям республиканских, международных олимпиад уже в этом году все региональные университеты проведут свои университетские олимпиады, и фактически до 15 % бюджетных мест могут занять талантливые ребята. Немаловажный аспект – увидеть абитуриентов, которые выбрали целевую подготовку. И в этом связи при поступлении в этом году предполагается, что они будут сдавать один вступительный внутренний экзамен, но в устной форме. Хотелось бы также отметить, что те устоявшиеся подходы к проведению централизованного тестирования, безусловно, мы должны лишь только совершенствовать. Эта система работает на протяжении достаточно большого количества лет. Очень хорошо себя зарекомендовала.

Именно поэтому итоговая аттестация за курс средней школы предлагается – и Президент это поддержал – именно в виде централизованного экзамена в форме тестирования. Если раньше имелась возможность сдачи четырех централизованных тестирований, грубо говоря, молодой человек мог выбрать себе профессию от лирика до физика, то в настоящее время формула поступления будет – два централизованных экзамена, это один язык, второй предмет по выбору, в зависимости от того, по какому направлению молодой человек хочет выбрать свою дальнейшую образовательную траекторию, и один дополнительный централизованный экзамен в виде ЦТ. И, безусловно, аттестат. Это позволит осознанно выбрать направление.